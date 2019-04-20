Аналитик: Возможно, Влад Плахотнюк ждет, когда ситуация достигнет критической точки, а затем....

Известный политический аналитик Николае Негру утверждает, что нынешняя политическая ситуация в тупике, и это касается создания парламентского большинства.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Николае Негру заявил, что дальнейшее развитие ситуации в Молдове зависит от того, какое правительство будет создано, если будет создано, или же состоятся досрочные выборы.

«Есть еще одна проблема – грядут всеобщие местные выборы. Предвыборная кампания все еще продолжается. Это осложняет обстановку. Еще не забыты предвыборные клятвы. Блок «ACUM» не создает коалицию с ПСРМ, чтобы не нарушить клятву, но это невозможно. Нельзя быть немного беременной. Это нелепо. Кроме того, несовместимость партий, которые вошли в парламент, является проблемой. Несовместимость геополитического характера, доктринального порядка, а также несовместимость психологического характера. Борьба в ходе кампании была настолько жестокой, что конкуренты не могут успокоиться и сесть за стол переговоров. Может быть, через месяц страсти улягутся, и переговоры начнутся. До тех пор мы будем в этом состоянии неопределенности», – уточнил аналитик.

В связи с этим, Николай Негру заявил, что шансы на проведение досрочных выборов – 50/50.

«Потому что мы еще не слышали позиции ДПМ. ДПМ молчит, мы не знаем, если, используя выражение Михая Гимпу, у Влада Плахотнюка есть туз в рукаве. А потом, возможно, Плахотнюк ждет, когда ситуация достигнет критического момента, когда все будут просить его вмешаться. Я не знаю, есть ли у него такие возможности, но создается такое впечатление, что есть. Вероятно, через некоторое время мы увидим, что он более активно участвует в политике. Пока ДПМ в стороне, потому что это продиктовано обстоятельствами. ПСРМ и блок «ACUM» заявили, что не хотят вступать в альянс с ДПМ. Это нормально, что ДПМ стоит в стороне. Они наблюдают, к чему приведут переговоры ПСРМ с «ACUM», – заключил аналитик.

Андриана Кептине