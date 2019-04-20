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Экономика
Молдове грозит энергетическая проблема: сейчас договариваться с Россией некому
20.04.2019

Молдова могла бы получать российский газ по Северному или по Южному потоку. 

Молдова столкнется с энергетическими проблемами в начале следующего года, когда транзит российского газа через Украину существенно сократится.  Чем это черевато для Молдовы рассказал президент Игорь Додон в ходе прямой линии в эфире телеканала Accent tv.

- Мы перестанем получать деньги, которые получали до сих пор за транзит на Балканы. Эти миллионы долларов шли на компенсацию внутреннего тарифа. Могут быть проблемы и с поставками газа, – сказал Додон.

Молдова и Приднестровье получают ежегодно «на двоих» 3 млрд кубометра газа. Глава государства отметил, что уже сейчас необходимо искать обходные маршруты для этих объемов.

- Мы можем договориться с Россией и продумать другие схемы транзита – по Северному или по Южному потоку. Мы также могли бы попытаться воспользоваться своим статусом наблюдателя в  ЕврАзЭС, чтобы договориться об отмене таможенной пошлины, – сказал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что сейчас этими проблемами никто не занимается. Социалисты знают, как решить эту проблему, но для этого должно быть нормальное работоспособное правительство, которое готово сотрудничать с Россией. 


 
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