Молдове грозит энергетическая проблема: сейчас договариваться с Россией некому

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Экономика
Молдова могла бы получать российский газ по Северному или по Южному потоку.
Молдова столкнется с энергетическими проблемами в начале следующего года, когда транзит российского газа через Украину существенно сократится. Чем это черевато для Молдовы рассказал президент Игорь Додон в ходе прямой линии в эфире телеканала Accent tv.
- Мы перестанем получать деньги, которые получали до сих пор за транзит на Балканы. Эти миллионы долларов шли на компенсацию внутреннего тарифа. Могут быть проблемы и с поставками газа, – сказал Додон.
Молдова и Приднестровье получают ежегодно «на двоих» 3 млрд кубометра газа. Глава государства отметил, что уже сейчас необходимо искать обходные маршруты для этих объемов.
- Мы можем договориться с Россией и продумать другие схемы транзита – по Северному или по Южному потоку. Мы также могли бы попытаться воспользоваться своим статусом наблюдателя в ЕврАзЭС, чтобы договориться об отмене таможенной пошлины, – сказал Игорь Додон.
Глава государства отметил, что сейчас этими проблемами никто не занимается. Социалисты знают, как решить эту проблему, но для этого должно быть нормальное работоспособное правительство, которое готово сотрудничать с Россией.
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