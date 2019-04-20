Более ста автомобилей, зарегистрированных на левом берегу Днестра, доставлены на специальную парковку

Более ста автомобилей с регистрационными номерами с левого берега Днестра были сняты из дорожного движения и доставлены на специальную парковку, начиная с 1 июня 2017 года, когда вступили в силу законные положения, запрещающие движение по дорогам общего пользования этих автомобилей в случае водителей, обладающих водительскими правами Республики Молдова и проживающих на правом берегу Днестра.

Глава Национальной патрульной инспекции Марин Максиан заявил для IPN, что с момента вступления в силу положений и до второй половины марта 2019 года было остановлено более ста водителей, которые ездили на автомобилях, зарегистрированных в приднестровском регионе, обладающих разрешением, выданным конституционными властями.

Начиная с 1 апреля 2017 года, запрещено движение по дорогам общего пользования транспортных средств с регистрационными номерами с левого берега Днестра в случае водителей, обладающих водительскими правами Республики Молдова и проживающих на правом берегу Днестра.

В случае несоответствия установленным правовым требованиям, транспортное средство доставляется на территорию специальную парковку или ближайший полицейский участок. Отступление от существующих норм для этих транспортных средств разрешается только в том случае, если они находятся в собственности экономических агентов из административно-территориальных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендер, и если водители транспортных средств являются их сотрудниками.

Согласно Кодексу о правонарушениях, припаркованное транспортное средство возвращается собственнику, владельцу или их законному представителю после устранения оснований для доставки его на стоянку. Расходы по доставке транспортного средства на стоянку и оплате стоянки возлагаются на правонарушителя.

До вступления в силу данных норм, около полугода владельцы автомобилей, зарегистрированных на левом берегу Днестра, независимо от срока эксплуатации, могли растаможить их при уплате акциза в размере 30% от установленной ставки в 2016 году.