Ион Стурза: Могла бы сформироваться ситуационная коалиция ACUM –ПСРМ для возвращения к нормальной жизни

Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза отмечает, что политический блок ACUM DA - ПДС должен продолжить переговоры с фракцией ПСРМ. В рамках интервью радиостанции Europa Liberă, цитируемом IPN, Ион Стурза заявил, что никто не хочет досрочных выборов, результаты выборов серьёзно не изменятся. Возможно, кто-то „мечтает укрепить свою позицию и, прежде всего”, считает бывший премьер, „это Демократическая партия, но это ошибка”.

По мнению бывшего премьер-министра, „конъюнктурный альянс, который изменил бы политический ландшафт в Кишиневе и нравы молдавской политики - это то, что необходимо сделать”. Ион Стурза отмечает, что „многие нашли бы необходимый консенсус, но тщеславие, отсутствие опыта, отсутствие понимания того, что настоящая политика немного отличается от надуманной, не позволит политическим актерам и, прежде всего, ACUM, принять альянс или тактику мелких шагов для достижения своей цели по уничтожению олигархической системы, ее демонтажа, восстановления функциональности государственных учреждений и т.д.”.

По словам Иона Стурзы, есть предположение, что между Блоком ACUM и ПСРМ будет создано техническое правительство на определенный период с целью управления насущными проблемами, иметь в парламенте конъюнктурный альянс и начать шаг за шагом реализовывать программу по разрушению олигархии в Молдове. „Ситуационная коалиция с четкой определенной политической повесткой дня, и эта повестка дня будет иметь общее название: Возвращение к нормальной жизни”, - сказал Ион Стурза.

Проблема в Республике Молдова, считает бывший премьер-министр, „не в том, что они являются левыми или правыми, менее пророссийскими или проевропейскими, проблема в том, что сегодня нет государства, государственные учреждения не работают для граждан, для экономики, нет программы будущего, есть корпорация, управляемая одним человеком, как он видит это, и от капризов, настроения, здоровья одного человека сегодня практически полностью зависит все, и все это должно быть остановлено”.

Бывший премьер-министр считает, что проведению осенью выборов, пусть и одновременно с местными, могут изменить даже полученный на нынешних выборах результат. В то же время он говорит, что не считает, что кто-то хочет досрочных выборов, хотя осталось очень мало времени, чтобы создать коалицию и начать формировать руководящие органы парламента и правительства. По словам Иона Стурзы, несмотря на то, что неформальный лидер ПСРМ Игорь Додон хотел бы создать альянс с ДПМ, зависимость от твердой позиции Москвы, не позволяет ему создать эту коалицию.

По словам Иона Стурзы, существует множество проблем, которые со временем накопились на межчеловеческом уровне, но одним из элементов этого уравнения является Демократическая партия, которая, исторически говоря, всегда была меньшей, но важной частью, которая укрепляла коалиции. Бывший премьер говорит, что лидер ДПМ Влад Плахотнюк „хочет и далее управлять, как он руководил в течение последних 5-6 лет, самостоятельно решать. Но сейчас уравнение усложнилось, у нас в парламенте три отдельные группы, которые имеют разные повестки дня, представляют разные интересы”.

Ион Стурза отмечает, что очень широко освещаются встречи главы государства в Москве или с послом Российской Федерации. В то же время Игорь Додон встречался в этом году девять раз с послом США. Бывший премьер добавил, что ЕС почти не ощущается. „Я не исключаю и молчаливое соглашение между Российской Федерацией и США о государственности Республики Молдова. Никто не заинтересован в том, чтобы в Республике Молдова произошел хаос и беспорядки”, - заявил Ион Стурза.

Бывший премьер-министр считает, что в этих условиях по-прежнему остается у всех проблема с тем, что происходит с Владом Плахотнюком, какова его роль и на что он претендует после этих выборов.