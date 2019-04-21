Очереди на таможнях: молдаване массово возвращаются домой на Пасху

|
|
...
|
Общество
Все больше граждан Республики Молдова возвращаются в страну в преддверии пасхальных праздников.
Согласно данным Пограничной полиции, за последнее время на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано 66 555 пересечений границы.
Более половины - 36 670 - въехали в Молдову, а из общего количества путешествующих 40 826 - граждане республики.
Кроме того, государственную границу пересекли 15 635 транспортных единиц, из которых 8 170 автомобилей были зарегистрированы в Молдове.
Наиболее популярными таможнями являются:
Этим утром, с 07:00 и в течение двух часов на таможнях Вулканешты и Мирное выстроились внушительные очереди, а время ожидания превысило 30 минут.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|