Очереди на таможнях: молдаване массово возвращаются домой на Пасху

Все больше граждан Республики Молдова возвращаются в страну в преддверии пасхальных праздников.

Согласно данным Пограничной полиции, за последнее время на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано 66 555 пересечений границы.

Более половины - 36 670 - въехали в Молдову, а из общего количества путешествующих 40 826 - граждане республики.

Кроме того, государственную границу пересекли 15 635 транспортных единиц, из которых 8 170 автомобилей были зарегистрированы в Молдове.

Наиболее популярными таможнями являются:

- Леушены - 12 063 человек;

- Международный аэропорт Кишинева - 8 043 человек;

- Отачь - 7 113 человек;

- Скулень - 6 519 человек;

- Джурджулешты-Галац - 4 204 человка;

- Паланка - 3 670 человек;

- Кагул - 3 309 человек;

- Крива - 3 646 человек;

- Костешты - 2 791 человек.

Этим утром, с 07:00 и в течение двух часов на таможнях Вулканешты и Мирное выстроились внушительные очереди, а время ожидания превысило 30 минут.