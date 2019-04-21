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Общество
Очереди на таможнях: молдаване массово возвращаются домой на Пасху
21.04.2019

Все больше граждан Республики Молдова возвращаются в страну в преддверии пасхальных праздников.

Согласно данным Пограничной полиции, за последнее время на контрольно-пропускных пунктах зарегистрировано 66 555 пересечений границы.

Более половины - 36 670 - въехали в Молдову, а из общего количества путешествующих 40 826 - граждане республики.

Кроме того, государственную границу пересекли 15 635 транспортных единиц, из которых 8 170 автомобилей были зарегистрированы в Молдове.

Наиболее популярными таможнями являются:

  • - Леушены - 12 063 человек;
  • - Международный аэропорт Кишинева - 8 043 человек;
  • - Отачь - 7 113 человек;
  • - Скулень - 6 519 человек;
  • - Джурджулешты-Галац - 4 204 человка;
  • - Паланка - 3 670 человек;
  • - Кагул - 3 309 человек;
  • - Крива - 3 646 человек;
  • - Костешты - 2 791 человек.

Этим утром, с 07:00 и в течение двух часов на таможнях Вулканешты и Мирное выстроились внушительные очереди, а время ожидания превысило 30 минут.


 
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