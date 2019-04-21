Стало известно, как предотвратить последствия весенней аллергии

Весна для многих является не только временем пробуждения природы и цветения, но также и временем обострения аллергия.

Многие из наших сограждан в этот период года страдают от чиханья, насморка и слезящихся глаз. Однако симптомы можно убрать или, по крайней мере, смягчить.

Для этого следует при первых симптомах обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. Однако в любом случае есть несколько простых правил, которые могут облегчить состояние аллергиков.