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Здоровье
Стало известно, как предотвратить последствия весенней аллергии
21.04.2019

Весна для многих является не только временем пробуждения природы и цветения, но также и временем обострения аллергия.

Многие из наших сограждан в этот период года страдают от чиханья, насморка и слезящихся глаз. Однако симптомы можно убрать или, по крайней мере, смягчить.

Для этого следует при первых симптомах обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. Однако в любом случае есть несколько простых правил, которые могут облегчить состояние аллергиков.

  • - Если известен источник аллергии, то лучше избегать контакта с ним;
  • - лучше не курить, не вдыхать сигаретный дым и избегать любых факторов, которые агрессивно действуют на дыхательные пути;
  • - не приближаться к цветущим деревьям;
  • - минимизировать контакты с домашними животными;
  • - в случае частого чиханья, с разрешения врача, мы можем использовать натуральные лекарственные средства, такие как чаи с различными травами;
  • - питаться сбалансированно и потреблять меньше продуктов с различными добавками;
  • - если это разрешено - употреблять как можно больше продуктов с витамином С;
  • - по рецепту врача или по рекомендации фармацевта принимать антигистаминные таблетки;
  • - носить солнцезащитные очки, чтобы минимизировать риск аллергического контакта с глазами;
  • - тщательно следить за собственной гигиеной и не сушить одежду на открытых пространствах.

 
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