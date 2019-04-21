Стало известно, как предотвратить последствия весенней аллергии

Весна для многих является не только временем пробуждения природы и цветения, но также и временем обострения аллергия.
Многие из наших сограждан в этот период года страдают от чиханья, насморка и слезящихся глаз. Однако симптомы можно убрать или, по крайней мере, смягчить.
Для этого следует при первых симптомах обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. Однако в любом случае есть несколько простых правил, которые могут облегчить состояние аллергиков.
- - Если известен источник аллергии, то лучше избегать контакта с ним;
- - лучше не курить, не вдыхать сигаретный дым и избегать любых факторов, которые агрессивно действуют на дыхательные пути;
- - не приближаться к цветущим деревьям;
- - минимизировать контакты с домашними животными;
- - в случае частого чиханья, с разрешения врача, мы можем использовать натуральные лекарственные средства, такие как чаи с различными травами;
- - питаться сбалансированно и потреблять меньше продуктов с различными добавками;
- - если это разрешено - употреблять как можно больше продуктов с витамином С;
- - по рецепту врача или по рекомендации фармацевта принимать антигистаминные таблетки;
- - носить солнцезащитные очки, чтобы минимизировать риск аллергического контакта с глазами;
- - тщательно следить за собственной гигиеной и не сушить одежду на открытых пространствах.