Внимательно следим за темой федерализации Молдовы, - посол Украины в Румынии

Посол Украины в Румынии Александр Банков заявил, что политики внимательно наблюдают за темой федерализации Республики Молдова. По его словам, эта тема важна для Украины, потому что может стать прецедентом.

- Безусловно, мы следит за этой темой. Возможная федерализация Молдовы является предметом озабоченности, потому что любое возможное решение, которое может быть достигнуто между Кишиневом и Тирасполем, предполагает возможное применение такого же сценария на Украине. У президента Додона есть цель реинтеграции Молдовы - мы тщательно анализируем эти элементы, в первую очередь потому, что любой сценарий рассматривается с точки зрения интересов Украины и с точки зрения возможных вариантов реализации этого сценария для нас, - заявил посол.

В рамках интервью для румынского портала G4Media, Банкова также спросили о разнице между конфликтом в Приднестровье и Донбассе.

- В первую очередь, различие между конфликтом в Приднестровье и Донбассе является серьезным, потому что в 90-х годах, сразу после приднестровской войны, Кишинев пошел на контакт с Приднестровьем, что заложило основы для диалога о реинтеграции, - заявил Банков.