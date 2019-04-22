Как же так, люди: Жительница молдавского городка боялась мужа и закрывала глаза на то, что он насилует... родную 15-летнюю дочь

Только по истечении нескольких месяцев родственница, которой стало известно о насилии в семье, сообщила об этом в милицию.

В Управлении СК Бендер завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Молдовы, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и краже, сообщает пресс-служба ведомства.

На протяжении нескольких лет, угрожая своей родной дочери расправой, мужчина вступал с ней в интимную связь и совершал действия сексуального характера. Долгое время девочка молчала о насилии со стороны отца-алкоголика, боясь побоев. В страхе он держал всю свою семью, нередко избивая жену и детей.

Летом 2018 года семья из молдавского села Мустяца переехала в Бендеры, где стала проживать на съемных квартирах. Повзрослевшая к тому времени 15-летняя девочка, не выдерживая постоянного насилия родителя, рассказала обо всем своим близким.

Действия мужчины можно было пресечь сразу, но мать боялась побоев со стороны супруга и не знала, как ей поступить в такой ситуации. Только по истечении нескольких месяцев их родственница, которой стало известно о насилии в семье, сообщила об этом в правоохранительные органы.

Следствию удалось собрать доказательства по фактам изнасилований девочки, иных действиях сексуального характера, которые отец совершал в период с августа по декабрь 2018 года.

Обвиняемому также инкриминируется совершение кражи из дома своей родственницы. Он украл у нее сбережения в различной валюте на общую сумму 6380 приднестровских рублей (около 6500 леев).

На время предварительного следствия обвиняемого заключили под стражу. Мужчина свою вину категорически отрицает, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Материалы уголовного дела в отношении него уже с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

ПАВЕЛ МУНТЯН