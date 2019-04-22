Кишиневские и бельцкие компании предложили вакансии с зарплатой до 30 тысяч леев

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Экономика
Предлагается работа с зарплатой в десятки тысяч леев. Национальное агентство занятости населения опубликовало ежемесячный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых вакансий. Рейтинг возглавляет компания, специализирующаяся на информационных системах, которая находится в поисках семи программистов. За данную работу компания предлагает до 30 тысяч леев.
На втором месте находится оператор мобильной связи, предлагающий место менеджера с зарплатой 25 тысяч леев. Компании по грузо- и пассажироперевозкам предлагают работу квалифицированным водителям с окладом до 20 тысяч леев. Компания по переработке камня ищет резчиков, обещая зарплату до 14 000 в месяц.
12 тысяч леев в месяц предлагают диспетчерам, инженерам и агроному. Также Центральной военной клинической больнице требуются врачи, которым обещают платить более 10 тысяч в месяц.
Согласно рейтингу Национального агентства занятости населения, наиболее высокооплачиваемую работу предлагают компании, работающие в Кишиневе и Бельцах.
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