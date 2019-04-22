22 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Сколько жителей Молдовы живут за счет сдачи своего жилья в аренду
22.04.2019

Налоговые инспекторы не просят, а требуют не забывать платить налоги в размере 7% от полученных доходов.

За первые три месяца года в Молдове более тысячи физических лиц зарегистрировали более трех тысяч договоров сдачи в аренду и найма недвижимого имущества. Они были зарегистрированы в территориальных управлениях налогового обслуживания, говорится в пресс-релизе Государственной налоговой службы, цитируемом IPN.

В тот же период налоговые инспекторы проверили 150 физических лиц, которые предоставляют в аренду недвижимое имущество, и бюджет был дополнен 126,4 тыс. леями из базовых платежей, из пеней - 5,5 тыс. леев и штрафов – 27,1 тыс. леев.

Государственная налоговая служба рекомендует лицам, сдающим в аренду недвижимость, соблюдать налоговое законодательство и выплачивать налог в размере 7% от полученных доходов. Сумма подоходного налога будет выплачиваться не позднее 2-го числа текущего месяца или авансом.

Если договор был заключен после 2 числа месяца, срок оплаты в данном месяце должен быть со следующего дня с момента заключения договора. Оплата производится в любом коммерческом банке или почтовом отделении Республики Молдова.

Граждане, сдающие в аренду недвижимость, обязаны регистрировать договоры найма в течение трех дней со дня заключения в подразделениях Государственной налоговой службы (Управление налогового обслуживания) по основному месту жительства. Физические лица, которые не будут выполнять свои обязательства, рискуют получить штрафы и санкции в соответствии с положениями Налогового кодекса.

Что-то маловата цифра, такое ощущение, что, как минимум, около трети граждан страны живет за счет сдачи в наем своего недвижимого имущества.

ИГОРЬ КРУДУ


 
Количество просмотров:
37
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.