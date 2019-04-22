Сколько жителей Молдовы живут за счет сдачи своего жилья в аренду

Налоговые инспекторы не просят, а требуют не забывать платить налоги в размере 7% от полученных доходов.

За первые три месяца года в Молдове более тысячи физических лиц зарегистрировали более трех тысяч договоров сдачи в аренду и найма недвижимого имущества. Они были зарегистрированы в территориальных управлениях налогового обслуживания, говорится в пресс-релизе Государственной налоговой службы, цитируемом IPN.

В тот же период налоговые инспекторы проверили 150 физических лиц, которые предоставляют в аренду недвижимое имущество, и бюджет был дополнен 126,4 тыс. леями из базовых платежей, из пеней - 5,5 тыс. леев и штрафов – 27,1 тыс. леев.

Государственная налоговая служба рекомендует лицам, сдающим в аренду недвижимость, соблюдать налоговое законодательство и выплачивать налог в размере 7% от полученных доходов. Сумма подоходного налога будет выплачиваться не позднее 2-го числа текущего месяца или авансом.

Если договор был заключен после 2 числа месяца, срок оплаты в данном месяце должен быть со следующего дня с момента заключения договора. Оплата производится в любом коммерческом банке или почтовом отделении Республики Молдова.

Граждане, сдающие в аренду недвижимость, обязаны регистрировать договоры найма в течение трех дней со дня заключения в подразделениях Государственной налоговой службы (Управление налогового обслуживания) по основному месту жительства. Физические лица, которые не будут выполнять свои обязательства, рискуют получить штрафы и санкции в соответствии с положениями Налогового кодекса.

Что-то маловата цифра, такое ощущение, что, как минимум, около трети граждан страны живет за счет сдачи в наем своего недвижимого имущества.

ИГОРЬ КРУДУ