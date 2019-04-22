Пугачева назвала программу Леры Кудрявцевой «помойкой»

Телеведущая из Молдовы ответила Примадонне ее же фразой. Телеведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой, которая сравнила ее программу с «помойкой».

«Очень уважаемой мной Алле Борисовне я могу ответить только ее же словами, которые когда-то она мне сказала, когда мы беседовали о жизни и о работе. «Танки грязи не боятся!», - приводит ее слова «Super». - Это ведь ваша фраза, Алла Борисовна?».

При этом Кудрявцева добавила, что работа в журналистике и на телевидении, которой она занимается уже 25 лет – «труд нелегкий, не всегда приятный для кого-то». «Мы все - рабы определенного формата проектов и потребностей аудитории», - добавила она.

Ведущая Лера Кудрявцева подготовила к юбилею Аллы Пугачевой специальный выпуск, который был посвящен бывшим мужьям Примадонны. Певице такая передача не пришлась по душе. Пугачева в эфире шоу "Пусть говорят" назвала заявления о ее прошлом "враньем и "вымыслом". По мнению артистки, Кудрявцева во время шоу "как в помойке рылась".

МАРИНА ВЕНЦОВА