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Пугачева назвала программу Леры Кудрявцевой «помойкой»
22.04.2019

Телеведущая из Молдовы ответила Примадонне ее же фразой. Телеведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой, которая сравнила ее программу с «помойкой».

«Очень уважаемой мной Алле Борисовне я могу ответить только ее же словами, которые когда-то она мне сказала, когда мы беседовали о жизни и о работе. «Танки грязи не боятся!», - приводит ее слова «Super». - Это ведь ваша фраза, Алла Борисовна?».

При этом Кудрявцева добавила, что работа в журналистике и на телевидении, которой она занимается уже 25 лет – «труд нелегкий, не всегда приятный для кого-то». «Мы все - рабы определенного формата проектов и потребностей аудитории», - добавила она.

Ведущая Лера Кудрявцева подготовила к юбилею Аллы Пугачевой специальный выпуск, который был посвящен бывшим мужьям Примадонны. Певице такая передача не пришлась по душе. Пугачева в эфире шоу "Пусть говорят" назвала заявления о ее прошлом "враньем и "вымыслом". По мнению артистки, Кудрявцева во время шоу "как в помойке рылась".

МАРИНА ВЕНЦОВА


 
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