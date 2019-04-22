Десятки прихожан обошли центр Кишинева, воспроизводя библейскую сцену вхождения Иисуса Христа в Иерусалим. Они пели церковные песни, несли свечи, веточки ивы и базилика, а также нарциссы. По пути верующие раздавали цветы прохожим. Возглавляли шествие священнослужители из церкви Сретения Господня.

"Мы организовали это шествие в праздник, и впредь намерены вдохновлять верующих, призывая их выходить и свидетельствовать о своей вере в Христа не только во время службы в церкви, но и на улице", - сказал священник Октавиан Мощин.

По пути шествия верующие возложили цветы к памятнику Штефана чел Маре. Завершилось шествие у Кафедрального собра. Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим - один из главных церковных праздников, говорят верующие.

"Это красивый праздник. Мы отмечаем его и в семье. Молимся о здравии всех верующих, родителей и родственников. Мы считаем этот праздник очень красивым."

"Это важный день для всех верующих. Очень большой храмовый праздник." "Мы участвуем в шествии и несем весть о вербном воскресенье, о входе Господа в Иерусалим. Эти зеленые ветви символизируют его триумф."

В понедельник у православных верующих начинается Страстная неделя, в течение которой они соблюдают самый строгий пост.