Погода: Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с заморозками

Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с заморозками. Предупреждение действительно на всей территории страны.

По данным гидрометеослужбы, заморозки на поверхности почвы ожидаются в ночь на понедельник, 22 апреля. Столбики термометров опустятся до -3 градусов.

Вместе с тем, в последующие дни ожидается потепление. На севере страны в конце этой недели и начале следующей недели дневная температура воздуха составит +10 +16˚С, а ночная 0 +5˚С. В центральных районах днем воздух прогреется до +11 +17˚С, а ночью температура воздуха будет колебаться между +1 + 6˚С.

На юге страны днем температура воздуха прогреется до +16 +18˚С, а ночью ожидаются температуры от +2 до +7˚С.

В конце следующей недели воздух прогреется до +20 +23˚С, а облачность будет переменной.