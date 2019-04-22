Валерия, настало твоё время. Додон пригласил известную певицу выступить 9 мая в Молдове (Видео)

Известная певица Валерия выступит 9 мая в Молдове. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в рамках программы "Прямая линия с президентом" на телеканале AccentTV.

"Очень важная для нас дата - 9 мая, это День Победы. В этом году мы будем отмечать 75 лет освобождения Молдовы от фашистов. Мы запустили целый план мероприятий, которые уже проходят в разных городах Молдовы. 9 мая утром мы должны выйти на "Бессмертный полк" и я тоже буду идти в колонне, а вечером состоится праздничный концерт", отметил Игорь Додон.

"Хочу открыть скобки - будет концерт под эгидой президента и я пригласил в этом году Валерию, все её знают, все её любят. Мы как-то встречались в Кремле, она сказала, что давно не была в Кишинёве и я её пригласил", заявил Додон.

"9 мая будет два концерта под патронатом президента - в Бельцах в 14-00, где будет петь Валерия, помимо наших местных артистов, а вечером 9 мая, в 19-00 концерт будет уже на центральной площади Кишинёва, с салютом Победы", подытожил глава государства.