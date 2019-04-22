Греческая клубника заполнила рынки Молдовы

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Экономика
Молдавская клубника пока еще растет, а греческая уже продается на рынках Молдовы.
Продавцы надеются, что через несколько недель в продаже появится местная, потому что импортную жители Молдовы не стремятся покупать.
У Елены прилавок с фруктами и овощами на центральном рынке Кишинева, а несколько дней назад среди помидор и огурцов появилась первая клубника.
- Клубника из Греции, там если тепло, то урожай собирают трижды в год, у нас холодней.
Женщина говорит, что больше спрашивают, чем покупают.
- Клубнику спрашивают?
Покупатели говорят, что ожидают появления молдавской клубники.
- Клубника созревает рано, никогда не покупаю!
- Очень дорого, невозможно жить в такой стране. Все привозное и кушаем всякое, потому и болеем.
- Не доверяю им, слишком красивые для этого времени. Мне страшно давать ее детям.
Стоимость клубники на рынке составляет около 80 леев, в некоторых местах цена может достигать и 100 леев, в зависимости от качества или упаковки.
Как сообщает ANSA, в Молдове 238 гектаров клубники. Однако неизвестно, какова общая площадь теплиц, где выращиваются эти фрукты.
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