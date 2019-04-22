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Экономика
Греческая клубника заполнила рынки Молдовы
22.04.2019

Молдавская клубника пока еще растет, а греческая уже продается на рынках Молдовы.

Продавцы надеются, что через несколько недель в продаже появится местная, потому что импортную жители Молдовы не стремятся покупать.

У Елены прилавок с фруктами и овощами на центральном рынке Кишинева, а несколько дней назад среди помидор и огурцов появилась первая клубника.

- Клубника из Греции, там если тепло, то урожай собирают трижды в год, у нас холодней.

Женщина говорит, что больше спрашивают, чем покупают.

- Клубнику спрашивают?
- Немного, еще не сезон, однако цена для этого времени хорошая.
- У вас будет и наша клубника?
- Да, спустя полмесяца где-то. Наш товар всегда пользуется большим спросом.

Покупатели говорят, что ожидают появления молдавской клубники.

- Клубника созревает рано, никогда не покупаю!
- Почему?
- Потому что в ней яд, нельзя ее в пищу употреблять.

- Очень дорого, невозможно жить в такой стране. Все привозное и кушаем всякое, потому и болеем.

- Не доверяю им, слишком красивые для этого времени. Мне страшно давать ее детям.

Стоимость клубники на рынке составляет около 80 леев, в некоторых местах цена может достигать и 100 леев, в зависимости от качества или упаковки.

Как сообщает ANSA, в Молдове 238 гектаров клубники. Однако неизвестно, какова общая площадь теплиц, где выращиваются эти фрукты.


 
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