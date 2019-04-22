Игорь Корман: Важно, что мы предоставляем людям работу дома, в республике Молдова

Интервью с Игорем Корманом, директором ООО SE Bordnetze.

T: Г-н Корман, фабрика по производству автомобильных электропроводов в Орхей, которую вы возглавляете, провела 14 апреля День открытых дверей. Что встало в основу решения провести такое мероприятие?

И. К.: Помимо того, что мы являемся предприятием, которое делает упор на связь с общественностью, День открытых дверей 14 апреля 2019 года дал старт новой кампании по найму сотрудников. В настоящее время на заводе работают более 2700 человек, а в ближайшие месяцы мы примем на работу еще около 1000 человек. Кампания уже началась, а среди наших новых коллег есть и те, кто был у нас в День открытых дверей.

T: Не могли бы вы предоставить нам подробную информацию о данном мероприятии?

И. К.: В этот день нашу фабрику посетили 357 человек из районов Орхей, Шолдэнешть, Резина, Теленешть, а также из города Рыбница. На мероприятии присутствовали и студенты Технического университета Молдовы. На фабрике посетители ознакомились с условиями труда и историей нашей компании, а также они смогли пообщаться с сотрудниками, посетить производственные помещения и бесплатно пообедать. Хотелось бы отметить, что в День открытых дверей на фабрике проходил и полуфинал нашего чемпионата по мини-футболу.

T: Вы говорили об условиях труда сотрудников. Каковы они?

И.К.: Наших сотрудников мы обеспечиваем бесплатным транспортом, качественным питанием, медицинской помощью, отправляем их в служебные командировки за рубеж, а также проводим различные культурные и спортивные мероприятия. Кроме всего этого, нашим сотрудникам обеспечен достойный заработок и регулярный рост зарплаты. Важно то, что мы предоставляем людям работу дома, в Республике Молдова, и им больше не нужно уезжать за рубеж. Люди живут на родине, вместе со своими близкими, и способствуют развитию своей страны.

T: Каким требованиям должен соответствовать потенциальный сотрудник вашей фабрики?

И.К.: Наши двери открыты для всех, кто хочет учиться, расти профессионально, добросовестно работать и стать частью большой и единой семьи. Важное уточнение – нет необходимости в специальном образовании, потому что наши сотрудники учатся профессии на месте, на фабрике, а во время учебы получают зарплату.

T: Насколько вы довольны ситуацией на фабрике?

И.К.: Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу напомнить вам, что более трех лет назад я начинал этот бизнес с нуля. Сегодня мы работаем на современной фабрике площадью в 28 000 м², оборудованной всем необходимым для такого производства, и укомплектованной необходимыми специалистами. Наша большая семья насчитывает более 2700 сотрудников. Также хотелось бы отметить, что общая сумма налогов и сборов, уплаченных предприятием, превысила 101 млн. леев. Для нас это повод для гордости, потому что мы понимаем, что этим мы способствуем развитию страны. Наша продукция используется на автомобилях самых известных марок, и мы этим гордимся.

Т: Недавно ваше предприятие участвовало в Ярмарке вакансий. Было ли это полезным для предприятия?

И. К.: На ярмарке мы представили вакансии преимущественно для жителей районов Орхей, Теленешть, Резина, Шолдэнешть, Криулень. Это стало для нас хорошей возможностью рассказать о наших вакансиях, тем более, что ярмарка совпала с началом нашей кампании по найму сотрудников.

T: Нам известно, что ваше предприятие недавно посетила посол Германии. Какова была причина визита?

И. К.: Действительно, 3 апреля нас удостоила визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Республике Молдова Ангела Ганнингер. Визит был связан с нашим участием в программе дуального образования. Уточню, что эта программа была инициирована в рамках проекта «Структурная реформа профессионально-технического образования в Республике Молдова», внедряемого Агентством международного сотрудничества Германии в партнерстве с Министерством образования, культуры и исследований и финансируемого федеральным Министерством экономического сотрудничества и развития Германии и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. В рамках этой программы мы заключили соглашение о сотрудничестве с Оргеевским профессионально-техническим училищем и Инженерным колледжем в Стрэшень. У нас проходят стажировку 42 ученика. Их обучают ряду технических специальностей, и они ежемесячно получают зарплату ученика в размере 1740 леев, а также бесплатный проезд на работу и обратно. Кроме того, практиканты могут потом остаться работать у нас на фабрике.

T: Нам известно, что в рамках этой программы вы предоставляете и другие виды поддержки, как например, помощь Профтехучилищу в Орхей…

И. К.: Действительно, в целях повышения эффективности учебного процесса, облегчения освоения теоретического материала и развития специфических навыков, наше предприятие предоставило в дар техническое оборудование для оснащения технической лаборатории.

Т.: У вас хорошие отношения сотрудничества и с Техническим университетом Молдовы. На чем оно основано?

И. К.: В 2018 году ООО SE Bordnetze и Технический университет Молдовы подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно положениям этого соглашения, ТУМ предоставляет нам информацию о специальностях, утвержденных для непрерывной подготовки и профессиональной подготовки инженерных кадров и специалистов, помогает в обучении кадров и предоставляет информацию о научных исследованиях. Кроме того, университет делегирует нам своих преподавателей для стажировок по специфике предприятия. Не менее важным является и тот факт, что соглашение предусматривает совместную организацию круглых столов, встреч со студентами для представления специфики функционирования, производства, требований к знаниям и навыкам, необходимых для трудоустройства, а также перспектив развития успешной карьеры. Важным моментом является и то, что компания может выдвигать предложения по совершенствованию учебных программ по специальностям, представляющим интерес для предприятия. Кроме того, студенты вуза могут посещать наше предприятие, а мы обязуемся по мере возможности способствовать укреплению материально-технической базы университета. Также мы являемся для выпускников вуза потенциальным работодателем.

T: Каковы ваши планы на будущее?

И.К.: Мы продолжим предлагать хорошие условия труда и мотивирующую заработную плату людям, чтобы они могли оставаться в стране вместе со своими семьями. И, очевидно, мы продолжим вносить свой вклад в пополнение бюджета страны, а также в решение социальных проблем в пределах своих возможностей.

Кристина Пендя