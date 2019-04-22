Коалиция между социалистами и демократами возможна только в результате договоренности двух великих держав

С каждым днем все яснее, что политические силы, получившие доступ в молдавский парламент после выборов 24 февраля 2019 года, не в состоянии прийти к компромиссу в связи с разблокированием создавшегося политического тупика. Поэтому, все чаще звучит мнение о том, что преодоление этого тупика возможно только при вмешательстве великих держав мира, а сценариев этих вмешательств обсуждается не менее трех. Именно о них пойдет речь в нижеследующем.

Сценарий I – возможная коалиция, «вдохновленная» европейцами и американцами. Не секрет, что у европейских политиков есть определенное влияние на лидеров политического блока ACUM, а представители Демократической партии учитывают позицию американцев, потому что после открытого противостояния с Россией и ЕС, США остаются единственным влиятельным внешним партнером для ДПМ. Поэтому можно предположить, что если США и ЕС решат активно участвовать в разблокировании политической ситуации в Молдове, наиболее вероятной будет коалиция между ДПМ и ACUM, хотя для этого европейцам придется закрыть глаза на многочисленные «обиды», причиненные ДПМ. Однако, учитывая напряженные отношения между двумя политическими лагерями, европейцам и американцам придется потратить много времени и усилий, чтобы заставить ДПМ и ACUM пойти на создание правящей коалиции.

Сценарий II – возможная коалиция, «вдохновленная» европейцами и россиянами. То, что объединяет европейцев и россиян на данный момент, это крайне плохие отношения с нынешней властью Республики Молдова, то есть с Демократической партией. В последние годы в отношениях демократов с россиянами и европейцами было несколько напряженных периодов и много критики в адрес властей Республики Молдова. Поэтому, если допустить, что европейцы и россияне «договорились» о ситуации в Молдове, то результатом этой договоренности была бы коалиция ПСРМ с ACUM. Как и в случае с первым сценарием, внешние силы должны приложить колоссальные усилия, чтобы убедить два враждующих политических лагеря. И кстати, отношения между ПСРМ и ACUM все-таки не так плохи, как отношения между ACUM и ДПМ.

Сценарий III – возможная коалиция, «вдохновленная» американцами и россиянами. Скорее всего, результатом такой договоренности стала бы коалиция между ПСРМ и ДПМ. Однако, если дело дойдет до такого сценария, России придется забыть о многих «обидах», причиненных ДПМ за последние годы. На самом деле, коалиция между социалистами и демократами возможна только в результате договоренности этих двух великих держав. Иначе, трудно поверить, что социалисты рискнут потерять поддержку Москвы, а демократы – американцев, которые остаются единственным влиятельным внешним партнером ДПМ.

Это и есть возможные сценарии дальнейших событий. Теперь посмотрим, захотят ли великие державы мира участвовать в разблокировании политической ситуации в Молдове, или предпочтут, чтобы все происходило само собой.

Думитру Спэтару