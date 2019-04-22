Гагаузский интерес в переговорах о правящей коалиции: шаг социалистов и шанс для ACUM

Одним из условий формирования парламентского большинства, с которыми Партия социалистов обратилась к блоку ACUM, было принятие пакета законов о статусе Гагаузской автономии. Хотя впоследствии переговоры между формированиями не заладились, само по себе включение региональной проблематики в дискуссии такого уровня, было символичным. Останется ли «гагаузская тема» в консультациях о будущей коалиции и выработке правительственной политики, зависит от последовательности социалистов, позиции руководства автономии, а также от готовности и желания правых преодолеть недоверие гагаузского электората.

Гагаузские законопроекты

Заявление об условиях, с которыми социалисты готовы вести переговоры, было принято по итогам Республиканского совета ПСРМ. Пункт о Гагаузии был включён в блок инициатив, которые социалисты обозначили как приоритетные. Тем самым они зафиксировали обязательство своей партии настаивать на его выполнении в ходе любых предстоящих консультаций.

Под пакетом «гагаузских законов» имеются в виду три законодательные инициативы, разработанные ещё в 2016 году в рамках Рабочей группы депутатов Парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии (НСГ). В 2017 году две из них дошли до рассмотрения на парламентской сессии и даже были приняты в первом и втором чтениях. Речь идёт о поправках и дополнениях в ряд республиканских законов - «Закон о местном публичном управлении», «Закон об административной децентрализации» и «Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова». Целью изменений было законодательно выделить органы власти Гагаузии, а именно НСГ, Башкана и Исполком, в отдельный уровень публичного управления. Действующие нормы относят их ко второму уровню, наравне с органами публичной власти районов и муниципиев Бэлць и Кишинёв. Кроме того, поправки должны были отразить в республиканском законодательстве полномочия Гагаузии в решении вопросов собственного административного устройства.

Правда, парламентское большинство проголосовало за изменённую редакцию законов, которую предложила юридическая комиссия. В Комрате правку законопроектов не одобрили, посчитав, что она полностью лишила их смысла. В итоге, президент Игорь Додон по просьбе руководства автономии отклонил инициативы.

Третья инициатива предполагала изменения в «Закон об особом правовом статусе Гагаузии». Гагаузские депутаты предложили дополнить его положением о том, что Парламент не вправе менять этот закон в одностороннем порядке, без согласия Народного собрания. Этот законопроект вызвал больше всего возражений молдавских депутатов и не был проголосован.

Гагаузия для социалистов или социалисты для Гагаузии?

Решение социалистов сделать этот пункт частью своей позиции в переговорах аргументировано. Вопрос в том, кто именно артикулировал гагаузский интерес, выведя его на национальный уровень.

Социалисты обязаны гагаузским избирателям самой массовой в стране поддержкой на прошедших выборах. Отсутствие хотя бы попытки продвинуть решение вопросов, касающихся региона, сыграло бы против популярности партии в автономии. В то же время история с количеством избирательных округов на территории автономии научила социалистов быть более сдержанными в плане раздачи обещаний. Тогда, в процессе избирательной реформы, глава государства обещал властям автономии содействовать предоставлению региону сначала пяти, а потом трёх избирательных округов, но в результате жители Гагаузии получили лишь два округа.

Вероятно, внимание социалистов к гагаузской проблематике обусловлено и позицией башкана Ирины Влах. Башканская команда сыграла весомую, возможно, ключевую роль в электоральном успехе социалистов в регионе. Поэтому, с её позиций было бы логично настаивать на каких-то дивидендах для региона и ожидать от ПСРМ реализации одной из ключевых функций в качестве политического института, а именно, формулирование и продвижение интересов отдельных социальных групп.

Во время выборов Гагаузия была электоральным ресурсом для социалистов. После 24 февраля уже социалисты становятся политическим инструментом для Гагаузии. Похоже, именно этот принцип начинает проявляться в действиях руководства автономии. По крайней мере, для этого есть все основания и возможности.

Шанс для ACUM

«Гагаузские законопроекты», за исключением, может быть, одного, касающегося дополнений в закон об особом правовом статусе Гагаузии, не предполагают существенных изменений в законодательстве. По сути, они всего лишь закрепляют компетенции, которые уже заложены в законе о Гагаузской автономии. Кроме того, в списке вопросов, решения которых ждёт от центральных властей Комрат, эту тему трудно назвать приоритетной.

Но и выставление полного перечня требований было бы непродуктивным и сомнительным шагом. Комрат исключил бы возможность предметного рассмотрения своих претензий, переведя весь комплекс вопросов в политическую и спекулятивную плоскость. Партия социалистов в свою очередь чрезмерным упором на гагаузскую тематику заблокировала бы консультации о создании правящего большинства.

С этой точки зрения решение ограничится требованием о «гагаузских законопроектах» оправдано и, более того, открывает возможности для правых из блока ACUM завоевать доверие жителей Гагаузии.

В заявлении ПСРМ подчёркивается, что законопроекты Рабочей группы депутатов Парламента и НСГ, были разработаны при поддержке европейских институтов и ОБСЕ. Финансовую помощь группе оказывало посольство Швеции в РМ. Депутаты в рамках своей деятельности посещали автономии стран Европейского союза, в частности, Южный Тироль, Уэльс и Аландские острова. В отчётах по итогам командировок народные избранники отмечали, что изучение европейского опыта может быть полезным для решения противоречий с Гагаузской автономией.

Одним словом, нет видимых причин, чтобы формирования Майи Санду и Андрея Нэстасе не включили бы «гагаузские законопроекты» в сферу своего внимания и не выработали бы в этом отношении взвешенную позицию, приемлемую для комратских лидеров. Это могло бы частично снять барьер между жителями автономии и нынешними правыми и стать стартом их политической истории в Гагаузии.

Вячеслав КРАЧУН