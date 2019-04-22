Убей себя сам: почему молдаване не боятся экспериментировать над собой и своими детьми

Бдительных граждан, которые не хотят заниматься самолечением, а бегут к врачу, быстро и грубо отправляют домой.

В Кагульском районе произошла трагедия – там бабушка лечила народными средствами 15-летнего внука, который в результате умер. По словам врачей и полиции, она добавила в бензилбензоатную эмульсию вещество, содержащую серу.

Что за рецепт такой был у бабушки, где она взяла эту серу – пока неизвестно. Но известно то, что самолечением занимается чуть ли не каждый житель нашей страны. Интересно, что над теми, кто чуть что бежит к врачу, отказываясь лечиться самостоятельно, у нас даже смеются. Заметили?

Ежегодно в Молдове десятки человек погибают от гриппа. Тоже в результате самолечения. Врачи все время предупреждают: «едва почувствовав первые симптомы, следует немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Самолечение в этом случае может привести к крайне неприятным - и даже трагическим последствиям».

А теперь вопрос: есть ли у наших граждан возможность, «едва почувствовав ПЕРВЫЕ симптомы» явиться к врачу?! Если говорить о страховой медицине, то нет. Не только при первых симптомах, но даже при вторых и третьих. В лучшем случае к семейному врачу удастся попасть через несколько дней.

Попасть к врачу можно только в частную клинику, и то возможно, не сразу, но точно быстрей, чем в поликлинику. Также можно поехать самостоятельно в больницу, услышать в свой адрес много «комплиментов» и за деньги в конверте все же получить лечение.

Приведу пример недельной давности. Вечером после детского сада у соседского ребенка начался ларинготрахеит – заболевание, которое может быть очень опасным для детей младше 7 лет. Перепуганные родители болезнь распознали, потому что это был не первый раз. Зная, что это может быть опасно, сразу повезли ребенка в детскую больницу, чтобы получить консультацию ЛОРа. После всевозможных измерений роста, веса, температуры ребенка в приемном покое их, наконец, отправили к ЛОРу, который пациента не принял. «Идите к терапевту», - сказал он, еще и поругав за то, почему приехали к ним, в больницу, а не пошли в поликлинику. Родителям пришлось объяснять, что ребенок заболел вечером, а до утра ждать страшно, потому что болезнь, как раньше объяснили врачи, развивается быстро и может иметь опасные последствия.

А как должны были поступить родители «по правилам»? Дождаться утра. Позвонить в регистратуру своей поликлиники, записаться в лучшем случае на послезавтра. Если ребенок при таком заболевании все это время будет находиться без лечения, его здоровью и даже жизни будет угрожать опасность. Поэтому, что должны делать родители? Либо напролом ломиться в больницу либо начать самолечение. Вот вам и «сразу обращайтесь к врачу».

Хорошо, если у вас есть хороший врач, с которым вы давно знакомы и который может вовремя оказать вам помощь. Такие врачи – настоящий клад. Вы – счастливый человек, если такой врач у вас есть. Однако, вряд ли такая возможность есть у жителей молдавских сел. И больниц там нет. И транспорта, чтобы доехать до больницы. Вот и лечатся они сами, убивая себя и своих детей.

КОМПЕТЕНТНО

И все-таки, если у вас есть возможность попасть к врачу вместо того, чтобы заниматься самолечением, сделайте это. Особенно, если заболел ребенок.

- С детьми — никакого самолечения! У них очень быстро меняется картина заболевания. И тогда не знаешь, что делать! - рассказала «Комсомольской правде» врач-терапевт Екатерина Прокопчук. - Часто родители начинают давать своему ребенку серьезные препараты, например, антибиотики. В результате, у детей возникает резистентность к медикаменту. Сдаем анализы и видим, что у детей устойчивость к лекарствам. Особенно опасно самолечение в период вспышки гриппа и ОРВИ. Зачастую родители пытаются самостоятельно вылечить ребенка, давая ему лекарства и уповая на народные средства, а заканчивается все осложнениями, например, пневмонией.

ЦИФРЫ

По данным опроса Magenta Consulting, более 40% наших граждан занимаются самолечением. Почти треть опрошенных признались, что обращаются к врачу только при высокой температуре. И всего 12% прибегают к услугам медиков при первых же симптомах простуды.

57% жителей Молдовы считают себя здоровыми и не посещают врачей, а еще 20% не обращаются к специалистам, даже когда чувствуют себя плохо.

ПАВЕЛ МУНТЯН