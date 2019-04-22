Хотите замуж — пакуйте чемоданы, дамы: Молдавские мужчины уверены, что лучшие жены работают в Италии

Как уверяют некоторые представители мужского пола, им не нужны красивые и ухоженные, а только те, кто зарабатывает. Несколько дней назад на страницах «Комсомольской правды» в Молдове был опубликован материал о наших молдавских женщинах, которые в большей своей степени стараются следить за собой и выглядеть хорошо.

Статья вызвала множество откликов, мнения наших читателей разделились. Женщины, например, признались, что после развода, устав тянуть на себе мужчин, стали жить намного лучше. А вот мужчины, наоборот, рассказали, что женщины сейчас расчетливые и хитрые. А некоторые представители мужского пола и вовсе отметили, что ухоженные и красивые им не нужны, а нужны только те, кто будет зарабатывать.

Публикуем самые яркие комментарии наших читателей:

Stern Iraaklii:

«Женщина, во-первых, должна быть грамотной, доброй, любящей мужа, детей, заботливой, быть финансово независимой. А мужчины, что наблюдают? Правильно. Наши женщины (в большинстве) глупые, безграмотные, алчные, расчётливые и хитрые. Большинство из них ничем не заняты(кроме своей внешности).Такие куклы быстро надоедают».

Галина:

«А мужчины что должны? Они зачастую даже собственного жилья не имеют. Куча комплексов, как бы их не заставили потратиться. Потому что тратить нечего, как правило. И что они могут предложить состоявшейся женщине кроме своей прекрасной души (что неплохо, но маловероятно). Какой-то профит односторонний, господа хорошие!»

Мужчина:

«Красавицы в жизни не востребованы. Разве только для статуса. Положено мужчине иметь часы за 50 штук баксов или машину Бентли, он и покупает. Ну и моделек всяких для этих целей заводят. Надоедают они быстро. Быстрее чем автомобиль.»

Гость:

«Мужчин интересуют деньги и только деньги. Им нужны не красивые и ухоженные, а те, кто зарабатывают и им все равно как. Лучший вариант это жены в Италии. Ничего не требуют, деньги высылают. А мужики сидят в Молдове и ничего не делают.»

Ия:

«Согласна с автором, вернуть годков 20 развелась бы со своим, а то тяну его на своей спине уже лет 45. И все оглядываюсь на родственников и соседей»

Галина:

«Я вот развелась с жадиной и бездельником и теперь меня интересуют только мои дети. Я не одинокая, а свободная. Это так здорово! Ни на кого не оглядываюсь. Не терплю ничье дурное настроение. Работаю сколько мне надо. Отдыхаю как, хочу и когда хочу. Смотрю фильмы какие хочу. На цыпочках ни перед кем не хожу и не собираюсь. С духовным миром тоже все в порядке. В отношения больше не играю, хотя желающих хоть отбавляй. А соседи и родственники всегда будут обсуждать и осуждать, замужем вы или нет. Так что какая разница? Самодостаточность это прекрасная штука. Кстати, я рисовать стала после развода неожиданно для себя, и даже весьма неплохо.»

Вольдемар:

«Ой, да, что вы говорите? Намажутся как папуасы, кило грима, волосы перекрасят, а самомнения на трех. И на хромой кобыле не подъедешь. А мужики поумнели просто и начали водить их в сауны и там приводить их внешности к заводским настройкам. Это же ужас! Брови нарисованные, помады, туши. Так вот мы смотрим и угадываем за всем этим изуверством, естественную красоту, а не попуасничество. Натуральная красота, не требует мазаться и надевать на себя невесть что. А не нужны, потому что глупые, все в фэйсбуках вычитывают, гонора и самомнения у наших женщин, выше крыше. А кому такая нужна, которая из салона в салон бегает только?»

ЛИДИЯ ТКАЧ