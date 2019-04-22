Экс-премьер-министр Молдовы Владимир Филат: «В моем положении находятся тысячи граждан – не предметов, а людей!»

Бывший премьер считает, что его конституционные права грубо попираются.

На прошлой неделе почти незаметно для общественности прошли судебные слушания по делу Владимира Филата. А, между тем, они интересные тем, что ему первый раз за долгое время дали возможность высказаться по поводу происходящего, сообщает zdg.md. Публикуем его спич практически без сокращений.

«Создаются прецеденты, а прецеденты, как мы знаем, ударяют, даже спустя время, точно так же, как бумеранг, по тем, кто их создает. Я хочу быть правильно понятым. В моей ситуации находятся, может не тысячи, но сотни лиц. Обвинительным приговором место заключения было установлено судом. Не прокурорами. Сегодня это ровно три года и шесть месяцев, в течение которых меня содержат в условиях изоляции, то есть в условиях предварительного ареста. Закон проводит разницу между теми, кто находится под предварительным арестом, и остальными.

Не думайте, что я следую национальным средствам правовой защиты. Это менее важно для меня. Для меня важно, чтобы подход был законным и создавал прецедент в позитивном, а не отрицательном смысле. Если вы помните, на все вопросы, почему меня содержат в Пенитенциаре № 13, ответ был предельно ясен: по требованию прокурора. И здесь я должен сделать уточнение. До 31 июля, когда было предъявлено обвинение, без запроса о предварительном аресте, у меня не было, и я не могу сказать, что меня это беспокоило, ни одной встречи, ни одного процессуального действия, ни с одним прокурором. С защитой тоже. Мой естественный вопрос: почему меня до сих пор содержат в Пенитенциаре № 13?

Пожалуйста, имейте в виду, что в моем положении находятся много людей. Не предметов, не неодушевленных тел, а людей», – заявил Филат.

ПАВЕЛ МУНТЯН