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Здоровье
Как будут работать поликлиники и больницы Молдовы на Пасху
22.04.2019

«Комсомолка» выяснила, что поликлиники и больницы Молдовы в дни Пасхальных праздников – 28, 29, 30 апреля и 1, 5, 6, 9, 10 мая — будут работать в обычном режиме. Администрации медучреждений назначат дежурных сотрудников и ответственных лиц согласно дополнительному графику работы в период праздников, передает IPN.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, которое утвердило график работы медучреждений, отмечает также, что будут обеспечены необходимые запасы лекарств, расходных материалов, продуктов питания и горючего для непрерывной работы медицинских учреждений в указанные дни.

Национальное агентство общественного здоровья обеспечит надзор за соблюдением санитарно-эпидемического режима общественных мест с повышенным риском пищевых отравлений в этот период. Национальный центр переливания крови обеспечит медико-санитарные учреждения продуктами крови, а Центр судебной медицины предоставит судебно-медицинскую помощь в обычном режиме.


 
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