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Молдавский лидер поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины
22.04.2019

Игорь Додон высказал надежду на то, что в скором времени у глав государств появится возможность встретиться. Об этом президент написал в Фэйсбуке.

"Поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой во втором туре выборов Президента Украины.

Убежден, что его деятельность на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Украины во имя и на благо её трудолюбивого народа.

Выражаю надежду на то, что многовековые добрососедские дружеские отношения между нашими народами и странами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться.

В этом контексте надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", - говорится в сообщении Игоря Додона.


 
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