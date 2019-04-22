«Наша Партия» возвращается! Ренато Усатый: «Я изменю стратегию, признаю – я совершил ошибки»

Председатель «Нашей Партии» (НП) Ренато Усатый утверждает, что результат президентских выборов в Украине является сигналом для всех стран, где такая же ситуация, в том числе и для Республики Молдова.

Как сообщает Трибуна, в прямом эфире в социальной сети Ренато Усатый заявил, что то, что произошло на Украине, является первым шагом к свержению «режима Порошенко».

«Это говорит о том, что все возможно. У нас в том числе. Но пока не будет кого-то, кто поставит на первый план желание граждан, а только потом будет думать о политическом интересе, ничего не получится. Пока страна не объединится, пока не проснется вся диаспора, мы ничего не изменим. Да, они показали нам, что все возможно, но дальше все зависит от нас», – уточнил он.

Вместе с тем, Ренато Усатый заявил, что продолжит бороться и не уйдет из политики.

«Я получил очень много писем с разными мнениями, что мне нужна перезагрузка. Я несколько раз говорил, что в жизни я добился всего, чего хотел, но пока не смог осуществить свою мечту – чтобы граждане Республики Молдова жили лучше. Я изменю свою стратегию, признаю – я совершил ошибки. Я начинаю новую жизнь, я понимаю, что так больше нельзя, но я не хочу просто жить, я хочу бороться, потому что мне нужно закончить то, что мы начали вместе в 2014 году. Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом. Я обращаюсь к тем, кто проголосовал за нас: Вы основа возрождения НП, и с вас, с тех, кто остался, мы начнем новый этап. Мы обязаны довести до конца то, что начали, и я уверен, что у нас все получится. Вперед! Максимальная активизация!», – заявил Усатый.

Андриана Кептине