Партия ШОР установила уличное освещение в первом из обещанных 104 сел

Партия «ШОР» утверждает, что продемонстрировала, что способна сделать за месяц то, что до нее никто не делал в течение десятилетий. В селе Бряново Оргеевского района было проведено уличное освещение.

Как сообщает ТРИБУНА, согласно пресс-релизу, таким образом жители этого села впервые за годы независимости смогут в ночь Воскресения Христова прийти в церковь по освещенным улицам.

«Село Бряново – первое из 104 сел, в которых Партия «ШОР» обещала провести за год уличное освещение. В мероприятии, приуроченном к сдаче системы освещения в эксплуатацию, участвовали все депутаты парламентской фракции Партии «ШОР». Создание системы уличного освещение в селе Бряново является частью масштабного инфраструктурного проекта, о котором после парламентских выборов объявил лидер Партии «ШОР», экс-примар муниципия Оргеев Илан Шор», – говорится в пресс-релизе.

В ходе мероприятия, прошедшего в селе Бряново, он отметил, что возглавляемое им политическое формирование является единственной партией, которая работает на благо граждан, а не занимается политикой в собственных интересах и интересах своих лидеров.

«Сразу по завершении избирательной кампании мы инициировали проект по созданию систем уличного освещения в 104 селах, входящих в Оргеевский район и в избирательные округа №№ 18 и 19, в которых Партия «ШОР» победила на парламентских выборах. У меня нет другой цели, кроме того, чтобы сделать жизнь людей более счастливой. Это единственная моя цель в жизни и каждый депутат Партии «ШОР» ее разделяет. Сегодняшний день символизирует начало радикальных преобразований, которых мы ждали многие годы»,– заявил Илан Шор на мероприятии, посвященном запуску уличного освещения в селе Бряново.

Вместе с тем Илан Шор объявил, что его партия взяла на себя не только проведение уличного освещения в этом селе, но и оплату за потребляемую этой системой электроэнергию.

В свою очередь, вице-председатель Партии «ШОР», депутат парламента Марина Таубер отметила, что проект, реализованный в селе Бряново, демонстрирует уважение Партии «ШОР» к гражданам и ответственность за сделанные обещания.

«Мы единственная партия, которая на сегодняшний момент исполняет все свои обещания, сделанные в период предвыборной кампании. Поздравляю вас с сегодняшним праздником, а тот факт, что уличное освещение было проведено в преддверии пасхальных праздников является очень символичным, так как внушает нам уверенность в достижение еще больших результатов и побед. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку»,– обратилась к жителям Бряново Марина Таубер.

Недавно Партия «ШОР» объявила о реализации масштабного проекта по проведению уличного освещения в 104 селах, входящих в Оргеевский район и избирательные округа №№ 18 и 19, в которых Партия «ШОР» и ее представители – Илан Шор и Марина Таубер – победили на парламентских выборах, состоявшихся 24 февраля с.г.

«Илан Шор и Марина Таубер пообещали, что после победы приступят к коренным преобразованиям в населенных пунктах указанных избирательных округов. В частности – ремонту дорог, проведению уличного освещения, внедрению проекта «Материнский капитал», ремонту школ и детских садов, открытию медицинских пунктов, социальных аптек и магазинов в каждом населенном пункте. При создании системы уличного освещения в селе Бряново было проведено около 12 км кабеля, установлено 250 осветительных приборов LED и современных трансформаторов. В скором времени проведение уличного освещения будет завершено в селе Чишмя Оргеевского района, где работы ведутся в ускоренном темпе», – говорится в пресс-релизе.