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ВИДЕО - Music Clip
Дан Балан вновь заставляет гордиться: его подопечная выиграла конкурс «Голос Украины» (Видео х2)
22.04.2019

Дан Балан в очередной раз подтвердил свое звание гордости Молдовы, однако впервые - будучи при этом певцом. Певец был наставником на шоу «Голос Украины» и его подопечная Оксана Муха стало победительницей конкурса по итогам зрительского голосования.

Дан Балан, специально для финала девятого сезона шоу и для своей подопечной написал песню на украинском языке «Треба» (Нужно), которую спел вместе с Оксаной Мухой. По всей видимости подобный дуэт настолько впечатлил зрителей, что выбрать победительницу было просто.

Ранее у Дана Балана был исключительный дуэт с другой конкуренткой, молдаванкой из Одессы Катериной Бегу. Они поразили публику лирической интерпретацией мегахита «Dragostea din Tei»

Катерина Бегу – "Dragostea Din Tei" – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон


 
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