Руслан Кодряну не желает видеть колготки и помаду на пасхальных ярмарках

Временно исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну решил создать список запрещенных к продаже товаров.

Во всяком случае, тех товаров, которых не должно быть на пасхальных ярмарках. Так, столичный градоначальник выразил явное неприятие колготок и других товаров подобного рода рядом с продуктами питания.

- Не хочу больше видеть колготки и помаду на пасхальных ярмарках, там должны быть только продукты питания, - заявил Руслан Кодряну в рамках заседания в примэрии.

Также на пасхальных ярмарках нельзя будет приобрести мясо и молочные продукты прямо с автомобилей. Подобный вид продаж был запрещен Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов. Кодряну также отметил, что такие автомобили зачастую паркуются на газонах и выделил преторов столичных секторов Буюканы и Рышкановка.

Последний, Николае Балаур, что деятельность подобных «мобильных торговых точек» запрещена, однако сотрудники претуры будут следить за ситуацией на ярмарках.

- Мы призываем людей не делать покупки у этих экономических субъектов, - сказал Балаур.

- Буюканская претура выдала временные разрешения, уверяю вас, что в ближайшие дни этого больше не будет, - заявил вице-претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк.

Как и в предыдущие годы, в нынешнем году пасхальные ярмарки будут организованы во всех секторах Кишинева, передает TV8.