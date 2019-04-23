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Общество
Два сочлененных троллейбуса, собранных в Кишиневе, будут курсировать по 22-му маршруту
23.04.2019

„До конца сентября у нас будут первые два новых сочлененных троллейбуса, собранных в Кишиневе. Это новшество для столицы”, написал исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну в социальной сети в понедельник, 22 апреля.

„Я хотел бы, чтобы мы запустили два таких троллейбуса, новых и удобных, по 22 маршруту. Таким образом, нам удастся уменьшить пробки на пр. Штефан чел Маре и перевозить больше пассажиров в часы пик”, пишет и. о. примара.

Руслан Кодряну опубликовал в своем сообщении несколько фотографий с желтым троллейбусом, о котором один комментатор написал, что это „скорее электробус, а не троллейбус”.

В беседе с корреспондентом IPN глава Управления электротранспорта Кишинева Дорин Черный заявил, что фотографии желтых троллейбусов, размещенных исполняющим обязанности примара, „являются информативными” и что на самом деле эти два троллейбуса, собранных в Кишиневе, будут бело-голубыми и будут иметь штанги, значит они не будут электробусами.


 
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