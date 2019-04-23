Зинаида Гречаный ознакомила Дерека Хогана с пакетом предложений ПСРМ

Лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный ознакомила Посла США в РМ Дерека Хогана с "пакетом предложений ПСРМ для формирования парламентского большинства и избрания функционального правительства".

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт ПСРМ, она сказала в понедельник на встрече с дипломатом, что "политики, у которых есть истинное желание сформировать эффективное парламентское большинство, должны отказаться от популистских политических деклараций и приступить к рациональным переговорам".

Стороны рассмотрели политическую и экономическую ситуацию в РМ спустя два месяца после выборов, а также варианты развития событий в случае неизбрания правительства.

"Неизбрание правительства - крайне нежелательный для страны вариант. Без эффективного правления в этих сложных условиях экономику Молдовы ожидает спад, что повлечет за собой снижение уровня благосостояния граждан", - считает бывший премьер-министр.

По ее словам, "молдавская экономика крайне нуждается в инвестициях, важным условием для привлечения которых является наличие в стране стабильной функциональной власти, а не временного миноритарного правительства".

На встрече обсуждались и некоторые вопросы двусторонних молдо-американских отношений. В частности, Дерек Хоган проинформировал председателя ПСРМ об итогах ознакомительного визита в Молдову делегации американских конгрессменов во главе с руководителем Группы по партнерству за демократию при Палате представителей Конгресса США Дэвидом Прайсом.