Воронин впервые за последние годы не возлагал цветов к памятнику Ленину

Председатель Партии коммунистов, экс-президент РМ Владимир Воронин впервые за последние годы не принял участие в возложении цветов к памятнику Владимиру Ленину 22 апреля.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", почтить память вождя мирового пролетариата у монумента на территории Moldexpo собралось в понедельник несколько десятков человек, главным образом преклонного возраста. Среди них был сын Воронина - предприниматель Олег Воронин, который отказался отвечать на вопрос журналистов о причинах отсутствия отца.

Как следует из пресс-релиза ПКРМ, исполнительный секретарь ЦК ПКРМ Елена Боднаренко отметила, что Ленин является "основателем первого в мире социального правового государства, человеком, который перевернул мир". "В этот день не только коммунисты Молдовы, но и трудящиеся всего мира приходят к памятникам Ленину, чтобы почтить его память, чтобы вспомнить, что такое Ленин для человечества, и чтобы сказать: "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!"", - сказала она.

Лидер молдавских комсомольцев Диана Караман отметила, что в Молдове "есть деструктивные и трусливые личности, которые под покровом ночной темноты сносят памятники Ленину, не без основания опасаясь делать это средь бела дня".

"Но дело Ленина по-прежнему будет вдохновлять все прогрессивное человечество, в том числе и молодежь", - считает она.

Церемония возложения заняла не более часа. На этот раз, в 149-ю годовщину со дня рождения основателя СССР Владимира Ленина, не было ни вручения партийных билетов, ни приема в пионеры.