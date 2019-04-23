Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что на выборах в Украине была жесткая конкурентная борьба.

Как сообщает Трибуна, в одной из соцсетей Дионис Ченушэ пишет, что «эта конкурентная борьба была частичной, потому что оба кандидата связаны с олигархическими кругами».

«У обычного кандидата не было бы шансов. Отношение России к победе Зеленского противоречиво», – написал политолог в социальной сети.

Ченушэ отметил и внешнюю ситуацию. «Запад облегченно вздохнул, потому что смена власти прошла мирно и демократично. Так ЕС, США и другие внешние партнеры Украины доказали, что их инвестиции в украинские демократические институты не напрасны. Их миссия теперь помочь неопытному Заленскому», – добавил Ченушэ.

Вместе с тем, эксперт говорил и о ситуации в Республике Молдова после выборов в Украине. «Поражение Порошенко – плохой знак для олигархов из Молдовы и Грузии. Но за Зеленским стоит еще один олигарх – Коломойский. Поэтому не стоит удивляться, если Плахотнюк и Иванишвили легко найдут общий язык с Зеленским. Кроме того, Игорь Додон, возможно, наконец, сможет отправиться с визитом в Киев. Президентство Зеленского будет сложным до парламентских выборов в октябре 2019 года, а также после. А стабильность в Украине пройдет проверку на прочность со стороны России, которая захочет показать, насколько опасной может быть неопытность президента», – подытожил политолог.

Кристина Пендя