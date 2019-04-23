«Картина» событий после выборов. Каковы позиции политических деятелей!

В условном рейтинге, составленном порталом ТРИБУНА, перечислены самые важные события, произошедшие после выборов, а также позиции политических деятелей страны.

На первом месте послевыборные переговоры, инициированные президентом Республики Молдова. «В целях преодоления политического тупика, глава государства пригласил на послевыборные дискуссии лидеров парламентских фракций. В первом раунде переговоров участвовали лидеры ПСРМ, ДПМ и блока «ACUM», а во втором – только лидеры ПСРМ и ДПМ. После этих переговоров глава государства заявил, что дальше парламентские фракции должны сами вести переговорный процесс», – отмечается в источнике.

На втором месте предложение ДПМ блоку «ACUM». «Сразу после выборов ДПМ предложила начать дискуссии о создании правящей коалиции, но блок «ACUM» отказался от дальнейших переговоров с ДПМ. Впоследствии демократы снова пригласили блок к диалогу, но это предложение так же было отклонено», – пишут авторы рейтинга.

На третьем месте готовность блока «ACUM» создать правительство меньшинства. «Вскоре после выборов блок «ACUM» заявил, что готов взять на себя ответственность за управление страной в рамках миноритарного правительства. Так же блок предложил на должность премьер-министра Майю Санду, а Андрея Нэстасе – на должность спикера, но это предложение было раскритиковано остальными парламентскими фракциями», – отмечает источник.

Несмотря на то, что политическая ситуация остается неопределенной, после выборов произошло несколько важных событий. О них и пойдет речь в нашем условном рейтинге.

1). Послевыборные переговоры, инициированные президентом Республики Молдова

В целях преодоления политического тупика, глава государства пригласил на послевыборные дискуссии лидеров парламентских фракций. В первом раунде переговоров участвовали лидеры ПСРМ, ДПМ и блока «ACUM», а во втором – только лидеры ПСРМ и ДПМ. После этих переговоров глава государства заявил, что дальше парламентские фракции должны сами вести переговорный процесс.

2). Предложение ДПМ блоку «ACUM»

Сразу после выборов ДПМ предложила начать дискуссии о создании правящей коалиции, но блок «ACUM» отказался от дальнейших переговоров с ДПМ. Впоследствии демократы снова пригласили блок к диалогу, но это предложение так же было отклонено.

3). Готовность блока «ACUM» создать правительство меньшинства

Вскоре после выборов блок «ACUM» заявил, что готов взять на себя ответственность за управление страной в рамках миноритарного правительства. Так же блок предложил на должность премьер-министра Майю Санду, а Андрея Нэстасе – на должность спикера, но это предложение было раскритиковано остальными парламентскими фракциями.

4). Предложение ПСРМ для блока «ACUM»

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложила блоку «ACUM» начать переговоры по созданию правящей коалиции. Социалисты выдвинули ряд условий, в том числе должность спикера для Зинаиды Гречаный, а также руководство Министерствами иностранных дел, обороны и др., но блок отклонил предложение, отметив, что готов голосовать за определенные проекты вместе с ПСРМ, но не согласен на долгосрочную коалицию.

5). Законодательный пакет по «деолигархизации»

Перед началом работы парламента, блок «ACUM» объявил о законодательном пакете по «деолигархизации», но депутаты отказались его рассматривать, ссылаясь на отсутствие рабочих органов парламента, которые не могут быть созданы без парламентского большинства.

6). Предложение блока «ACUM» социалистам

Блок «ACUM» предложил социалистам начать переговоры по ряду своих законопроектов, которые могли бы быть приняты без создания новой правящей коалиции, но социалисты отказались обсуждать голосование по отдельным вопросам, без создания долгосрочной коалиции.

7). Визит депутатов-социалистов в Москву

По приглашению руководства Госдумы Российской Федерации парламентская фракция ПСРМ совершила визит в Москву. Поскольку этот визит предпринят в период политической неопределенности в стране, некоторые политики и политические аналитики заявили, что он связан с процессом преодоления кризиса.

8). Пакет социальных инициатив ДПМ

В разгар политического кризиса Демократическая партия Молдовы представила ряд социальных проектов, отметив, что они должны лежать в основе переговоров о будущей власти. Другие партии пока не прокомментировали этот пакет.

9). Приглашение блока «ACUM» депутатам, «неподконтрольным олигархическому режиму»

Отказавшись от приглашения президента Игоря Додона принять участие во втором раунде переговоров, депутаты от блока «ACUM» инициировали собственные переговоры, призвав, правда, безуспешно, «депутатов, неподконтрольных олигархическому режиму» присоединиться к ним.

10). Попытка партии «Шор» вступить в диалог с блоком «ACUM»

После выборов партия «Шор» не участвует в переговорах по преодолению политического кризиса. Один лишь раз депутаты этого политформирования проявили себя, откликнувшись на призыв блока «ACUM», обращенный к «депутатам, неподконтрольным олигархическому режиму», но представители блока отказались от диалога с этой партией.

Кристина Пендя