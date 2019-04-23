Власти Кишинева будут бороться с незаконной уличной торговлей мяса и молочных продуктов

Столичные власти намерены истребить незаконную уличную торговлю мясом и молочными продуктами.

Врио примара Руслан Кодряну дал распоряжение проверить авторизации, выданных для уличных торговых пунктов. В случае выявления сомнительных документов, вне зависимости от наличия подписей, будь то подпись претора или вице-претора любого из секторов Кишинева, будет начата процедура аннулирования авторизации.

- Запрещается продажа мясной и молочной продукции из автомобилей, непонятным образом подключенных к сетям электроэнергии, припаркованных на тротуарах, газонах или прямо на обочине, - отметил Руслан Кодряну.

Врио примара посетовал на тот факт, что многие из этих мобильных торговых автомобилей позволяют себе нарушать все существующие нормы. В случае проверки они закрываются, делают несколько кругов по району, пока полиция не отъедет, после чего возвращаются обратно на покинутое в спешке место и продолжают торговлю.

Такие мясо-молочные автолавки были замечены им неоднократно на улицах сектора Буюкань.

- Лишь у некоторых таких торговцев есть авторизации, а большинство занимается незаконными продажами. В прошлом году было выделено только одно подобное разрешение, - пояснил претор Рышкановки Николае Балаур.

Буюканский вице-претор Вадим Брынзанюк заявил, что в их секторе были выданы три временные авторизации на торговлю мясом, четыре авторизации были выданы на торговлю молоком. При этом чиновник заверил, что в ближайшее время будет проведена проверка этих хозяйствующих субъектов и вопрос будет решен, передает Sputnik.