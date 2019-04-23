Пять миллионов на строительство платных туалетов

Восемь новых общественных туалетов, адаптированных и для людей с ограниченными возможностями, будут построены в парках Кишинева. Из муниципального бюджета на эти цели было выделено 5 миллионов лей, передает IPN.

Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов заявил на оперативном заседании примэрии, что процедура тендера по отбору экономического агента, который будет выполнять работы, была запущена. Туалеты будут готовы к концу августа.

Люди с ограниченными возможностями смогут пользоваться туалетами бесплатно, для других будет установлен тариф.

Старые туалеты в парках будут закрыты. "Поскольку они находятся в парковых зонах, их верхняя часть будет снесена и забетонирована. Будут посажены кустарники, цветы", - сообщил Ион Бурдюмов.

В Кишиневе около 20 парковых туалетов, четыре не работают.