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Политика
После избрания нового президента Украины не произойдет больших изменений в молдавско-украинских отношениях, депутат
23.04.2019

Депутат блока ACUM Лилиан Карп считает, что больших сдвигов в молдавско-украинских отношениях не произойдет. В Украине парламентские выборы должны состояться в октябре. Зависит также от того, как будет развиваться политика в Республике Молдова. Такое заявление сделал Лилиан Карп в передаче „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

По его мнению, у нового украинского президента сейчас другие приоритеты, чем наладить отношения с кем-то в Республике Молдова. „Для них сейчас важно укрепить свою власть после парламентских выборов, потому что президент без парламентского большинства ничего не представляет, и действительно может случиться, что он останется марионеткой и получит свободное время для дальнейшей работы на телевидении”, отметил депутат. Если новый президент не получит этого большинства, считает депутат, то отношения Украины с Республикой Молдова выйдут на линию ожидания.

Заместитель председателя Политической Партии „Наша Партия” Илиан Кашу утверждает, что в Украине, как и в Республике Молдова, „население по горло сыто и устало от такого коррумпированного и захваченного государства, поэтому послание заключается в том, что путем подлинной демократической мобилизации граждан, посредством голосования, можно будет достичь смены режима в Республике Молдова”. „Вот значение - это возможно. Не без оснований Зеленский в конце своего выступления по случаю победы заявил, что „Мы являемся образцом для постсоветских стран. Да, это возможно”, сказал политик.

Председатель Ассоциации украинцев в Республике Молдова Михаил Багас говорит, что Володимира Зеленский не заявлял в ходе избирательной кампании ничего о приднестровском регионе, о Республике Молдова, о своих взглядах или планах. В то же время украинский народ очень многого ожидает от нового главы государства и возлагает большие надежды на Володимира Зеленского.

Председатель движения профессионалов „Speranța-Надежда” Андрей Доникэ говорит, что будет очень трудно, если новый президент разочарует украинский народ. По его мнению, примеру украинского актера теперь могут последовать и другие потенциальные политики, потому что он успешный.

В Украине в воскресенье состоялся второй тур президентских выборов, и после обработки более 90% протоколов победителем стал комик Владимир Зеленский. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, за Владимира Зеленского было отдано более 73% голосов, что означает 12,5 миллиона избирателей. За его соперника, бывшего президента Украины Петра Порошенко, проголосовало более 24% избирателей. Более 2% бюллетеней были признаны недействительными.


 
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