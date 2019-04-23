Игорь Боцан: ДПМ должна быть приглашена на дискуссии, чтобы граждане увидели, как демократы отвечают на вопросы

Эксперт Игорь Боцан считает, что граждане должны следить за тем, как ведется политическая повестка дня тех, за кого они проголосовали, чтобы смогли сделать выводы. Если политики не найдут общего знаменателя, то граждане должны знать, что досрочные выборы - это решение для преодоления кризисной ситуации. По его мнению, и Демократическую партию необходимо пригласить на дискуссии, чтобы граждане видели, как это формирование, в сложившейся ситуации, отвечает на вопрос - как случилось, что с ДПМ никто не хочет сотрудничать. Мнения были высказаны в ходе публичных дебатов „Страсти и страдания, прощение и примирение в политике” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Постоянный эксперт проекта заявил, что Блок ACUM проявляет осторожность и это правильно. „Я, как гражданин, хочу, чтобы политики были принципиальными и очень заботились об избирателях. С другой стороны, можно понять и социалистов, потому что ситуация довольно сложная, но все же по отношению к ПСРМ возникают вопросы. Как гражданин, сразу после выборов я сказал себе, что естественно иметь коалицию между социалистами и демократами, потому что оба формирования являются левоцентристскими, одни социал-демократы, другие - социалисты. В 70% есть совпадение между программами социалистов и демократов - та же политика про-Молдова, сбалансированная внешняя политика, Республика Молдова - мост между Востоком и Западом”, - отметил Игорь Боцан.

По его словам, несмотря на то, что ранее Партия социалистов находилась в оппозиции, она нашла общие моменты с ДПМ, в том числе тогда, когда была изменена избирательная система. „Казалось бы, что эти два формирования могут вместе найти общий знаменатель, но этого не произошло. Несмотря на то, что в формате, предложенном главой государства, социалисты и демократы провели дискуссии, пришли к выводу, что между этими двумя формированиями существуют договоренности по экономическим и социальным вопросам, но не был найдено согласие относительно разногласий по политическим вопросам. Пока я не понимаю эти политические темы, которые приводят к разногласию между социалистами и демократами, или я их не знаю. Могу предположить, что речь идет о проблеме дезолигархизации, потому что Партия социалистов четыре года назад настаивала на этой тематике, но на практике и публично ПСРМ ничего не делала. Таким образом, остаются вопросы”, - отметил эксперт.

„Вторая очень важная вещь заключается в том, что если бы в конечном итоге был сформирован альянс, коалиция между социалистами и Блок ACUM, это был бы альянс не из двух партий, а из трех, потому что ДПМ все равно останется у власти. Через госсекретарей, которых продвигала Демократическая партия, и которые не могут быть заменены, в том числе путем контроля над правовыми и регулирующими учреждениями. И это в условиях назначений на эти должности, которые состоялись по истечении предыдущего созыва - Конституционный суд, НАРЭ, Счетная палата и др. Эти вещи были подготовлены с самого начала, поэтому, даже если ДПМ официально окажется в оппозиции, она будет очень присутствовать у власти. Это также понятно социалистам, и это является проблемой в их политической дискуссии. Возможно, ДПМ не захочет ничего уступать, и тогда переговоры являются бессмысленными. Есть очень, очень тонкие вещи, которые должны быть рассмотрены, учтены и урегулированы. Неизвестно, каковы противоречия между ПСРМ и ДПМ”, - отметил Игорь Боцан.

Он считает, что политики должны преодолеть личные обиды, приступить к дискуссиям, затем определить принципы и оформить эти принципы в соответствии с положениями предвыборных и политических программ. Эксперт считает, что ДПМ остается одним из очень важных игроков на политической сцене. Ее сила всегда была связана с непредсказуемыми действиями, и не раз их лидер отступал, а затем возвращался с новыми силами. После тихих периодов следовали бури, и никто не должен заблуждаться, что ДПМ ушла.

По мнению Игоря Боцана, и ДПМ должна быть приглашена на дискуссии, чтобы граждане видели, как демократы отвечают на вопрос о том, как случилось, что с этим формированием никто не хочет сотрудничать. „Как случилось, что были разрушены отношения как с ЕС, так и с Российской Федерацией до предела, после чего эмбарго против Молдовы сохраняется, и неизвестно, когда будет снят. Есть много других вещей, на которые ДПМ должна ответить, и граждане должны услышать эти ответы именно от лидеров демократов. Для этого их нужно приглашать на дискуссии”, - считает эксперт.

По его словам, досрочные выборы, если предположить, что ДПМ готовится к ним, не являются решением, потому что, скорее всего, произойдет то же самое, но только после того, как истечет полгода, возможно. Но экономическая, социальная, финансовая ситуация в стране еще больше ухудшится. „Нет благополучных предпосылок для ДПМ, и это должно понять лидеры этого формирования. Мы видим и результаты выборов в Украине, ожидания, связанные с выборами в Румынии, даже в Европейский парламент. Многие другие факторы показывают, что ситуация не улучшается, и перспективы для этих формирований никак не могут улучшиться, и эта важная политическая сила должна по крайней мере участвовать в дискуссиях”, - добавил Игорь Боцан.

В дебатах приняли участие представители Партии социалистов и Политического блока ACUM. ДПМ не делегировала представителя, хотя получила приглашение.

109-е дебаты „Страсти и страдания, прощение и примирение в политике” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы Информационным агентством IPN и Radio Moldova при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.