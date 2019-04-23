Для Молдовы все может измениться, если Украина начнет политику сближения с Россией

Известный политический аналитик Ион Тэбырцэ утверждает, что на региональном уровне, то, что происходит сейчас или может произойти в Украине, повлияет и на Республику Молдова. Об этом аналитик заявил корреспонденту портала ТРИБУНА на просьбу, прокомментировать влияние результатов выборов в Украине на политическую ситуацию в Республике Молдова.

«На самом деле Украина является ставкой в геополитической игре между Западом и РФ. Республика Молдова, скорее, является только частью региональной политики, как РФ, так и Запада на юго-востоке Европы или на северном побережье Черного моря. В зависимости от того, каким будет геополитический выбор Украины, определится и вектор движения Республики Молдова. Если Украина будет твердо придерживаться западного курса интеграции в ЕС, то и Молдова будет следовать по этому пути. Если же Украина изменит свой курс и будет проводить политику сближения с РФ, тогда, конечно, это положительно повлияет на пророссийские силы в Молдове», – отметил аналитик.

Говоря о результатах выборов, Ион Тэбырцэ отметил, что они не были неожиданными.

«Это альтернативный, протестный и антисистемный выбор украинского общества, что явно свидетельствует о том, что украинцы разочаровались в политиках, которые у власти в последние годы. Что удивительно, так это разница в количестве голосов, с которой Зеленский практически разгромил Порошенко», – заключил аналитик.

Андриана Кептине