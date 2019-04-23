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Политика
Аналитик: Независимо от того, кто является президентом Украины, у Молдовы есть такие же проблемы, которые ей предстоит преодолеть
23.04.2019

Известный политический аналитик Аркадий Барбэрошие утверждает, что трудно оценить влияние результатов президентских выборов в Украине на возможные выборы в Республике Молдова.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Аркадий Барбэрошие напомнил, что победу на выборах одержал Владимир Зеленский, а Петр Порошенко их проиграл.

«Насколько хорош Зеленский как президент, пока трудно сказать. Важно понимать, что украинский гражданин избрал другого президента, а не того, кто пытался работать в самый трудный период для Украины, и который пытался противостоять напору России.

Как результаты выборов в Украине повлияют на возможные выборы в Молдове, трудно сказать, потому что независимо от того, кто является президентом Украины, у Молдовы есть такие же проблемы, которые ей предстоит преодолеть. Избрание власти – еще один большой вопрос», – отметил Барбэрошие.

Андриана Кептине


 
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