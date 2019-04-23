300 тысяч бутылок освященного вина "Пастораль" поступит в магазины к концу недели

300 тысяч бутылок освященного вина "Пастораль" поступит в магазины к концу недели. Отличить его можно будет по изображению иконы на этикетке. Обряд освящения в первый день Страстной недели провел на одной из виноделен митрополит Владимир.

"Хочу чтобы те, которые купит это вино, насладились им, и радовались великому празднику Воскресения Христа Спасителя. Однако, как сказано в молитвах, которые я сегодня произносил, всё должно быть в меру", - сказал митрополит Кишиневский и всея Молдова Владимир.

Как отметили представители винокомбината, "Пастораль" уже можно найти на прилавках.

"Есть вино, которое раньше называлось "Кагор", а сейчас "Пастораль". Это красное, сладкое вино. У нас будут скидки перед Пасхой. Как обычно, самые разные акции", - сказал гендиректор винокомбината Юрие Карп.

В продажу поступят и две тысячи бутылок коллекционного вина.

Желающие приобрести к праздничному столу коллекционное вино найдут его в специализированных магазинах. К примеру, сладкое вино 1988 года выпуска можно купить по цене 700 леев.