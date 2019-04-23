Михаил Друцэ. Была дегустация, где за один раз я попробовал 98 бокалов вина…

Рубрика Business Influencers. Разговор с Михаилом Друцэ, президентом Ассоциации сомелье Молдовы.

Предисловие о сомелье

Новые времена, новые инфлюэнсеры. Начав сотрудничать с Carlevana, я подключился к тому, чтобы помочь их винам «встать» в HoReCa. То есть появиться в ресторанах. И с удивлением понял, что уже есть много ресторанов, где хозяин не будет единолично принимать решение, не посоветовавшись с сомелье, которому он доверяет. По сути дела, теперь быть или не быть производителю вина в винной карте ресторана, решает сомелье. Это был прекрасный повод поболтать с Михаилом Друцэ, президентом Ассоциации сомелье Молдовы.

Разговор с Михаилом Друцэ

Михаил, так все действительно так? Без решения сомелье новые вина не попадают в рестораны?

Нет, конечно, не все так категорично. Голос сомелье, скорее, совещательный. Понятно, что хозяин ресторана решит так, как он считает нужным. И далеко не все рестораны обращаются к сомелье. Но, тем не менее, за последние годы ситуация сильно изменилась. Могу назвать с десяток ресторанов, которые действительно либо прислушиваются к сомелье, либо почти полностью передали в их руки принятие решений по винной карте ресторана.

Можно бестактный вопрос. Где на твой взгляд самая яркая ресторанная карта в Кишиневе?

Давай отвечу дипломатично. Не буду сравнивать, у кого ярко, а у кого нет. Скажу о ресторане, в котором сразу две винные карты. И, если я не ошибаюсь, это пока единственный такой пример в Кишиневе.

Что значит две карты? Для молдавских и для зарубежных вин?

По-другому. Одна карта для тех вин, которые мы привыкли пить в ресторанах. Правда и тут есть отличие. Карта скомпонована не по производителям, а по винам. То есть пино нуар с пино нуар, а совиньон с совиньоном. Это удобно для гостя, по настроению ты же сначала думаешь о вине, а только потом о производителе.

Согласен. Сначала я хочу мерло, а потом уже думаю чье. Но это одна карта. А вторая?

Вторая составлена тоже из молдавских, но уже абсолютно эксклюзивных вин. Это небольшие остатки лучших тиражей, разные года, которых в Молдове остались считанные бутылки. Вот еще десять и больше ни одной бутылки не останется. Да, цены на них намного выше, но каждая такая бутылка – событие для ценителя.

Я вспоминаю Дюма. „Имя, имя, имя!”

Beef, Meet & Wine.

Надеюсь, мой партнер рубрики не убьет меня за прямую рекламу, а сам отправится туда продегустировать что-то из коллекции. И заодно с хозяином познакомится. Тогда меня похвалят за нетворкинг. Тем не менее, давай вернемся к нейтральным темам про сомелье. Можно еще один бестактный вопрос. Прошел курсы – и уже сомелье. Как понять, что человек действительно разбирается в вине?

Давай расскажу об аттестациях, которые я проходил в Европе. Тебе, как сомелье, дают сет вин на дегустацию. Допустим семь. Понятно, что все из одинаково упакованных бутылок, ты не знаешь, где какое вино. И в этом сете может или подряд или в разброс идти одно и то же вино. Ты об этом не знаешь. Поставишь ему разные оценки, сразу понятно, что уровень профессионализма у тебя пока не высокий. Вот в Молдове около 400-500 этикеток вина на полках. Хороший сомелье должен помнить их все на память.

Это не много, чтобы держать в памяти?

Для профессионального сомелье это нормально. Условно говоря, если бы ты прошел курсы сомелье и захотел бы запомнить вкус всех молдавских вин, у тебя был бы целый год, чтобы сформировать в памяти образ каждого вина. Сомелье с опытом зачастую сталкивается с совсем другим ритмом дегустации. Я помню одну свою дегустацию, где я попробовал 98 разных вин…

Мне, как любителю вин, всегда казалось кощунством то, что сомелье пробуют и сплевывают вино, но я никогда не дегустировал за раз больше пяти-семи вин, а тут уж можно позволить себе и пару глотков…

Если хочешь сделать шаг от любителя к профессионалам, то приходи на курсы. В течение месяца по вечерам, несколько раз в неделю и через месяц ты станешь по-другому смотреть на вина, даже если не будешь потом стремиться к карьере сомелье. Живешь в Молдове? Гордишься нашими винами? Почему бы не научиться по-настоящему оценивать и ценить их?

Не могу удержаться от последнего бестактного вопроса. Твое любимое молдавское вино?

Даже не надейся, что получишь ответ. Но могу рассказать сравнительно недавнюю историю. В прошлом году Et Cetera выпустила ограниченную партию Пино Нуар. Причем с тем, что вино еще нужно выдержать в бутылках и что оно только будет набирать свою силу. Я, ради интереса, купил десять пино нуар, в том числе несколько хороших французских вин и устроил сам себе «слепую дегустацию», причем не только запаковал бутылки в бумагу, но и так запаковал, чтобы и по форме бутылок не понять, чье это вино. Продегустировал. И Et Cetera была первой. Так что не буду говорить о лучшем молдавском вине, но в том, что мы можем делать ЛУЧШИЕ вина, я не сомневаюсь.

И последний вопрос, уже не провокационный. Чтобы Молдове стать авторитетом на мировом рынке вина, лучше делать акцент на автохтонных винах или на «стандарте»?

Мое мнение, что мы можем стать заметными с Фетяска или Рара Нягрэ. Но если мы хотим быть авторитетом, то мы должны сделать молдавское шардоне или мерло, о котором заговорят в мире виноделия.

Павел ЗИНГАН