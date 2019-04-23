Министр финансов опровергает заявления оппозиции о больших государственных займах. Ион Кику выложил пост в фейсбуке, в котором отметил, что госдолг сократился в первом квартале на 164 миллиона леев, а его доля в ВВП снизилась с 27,4 процента до 24,9.

Министр подчеркнул, что на покрытие текущих расходов государство не берет ни цента, а пенсии и зарплаты будут выплачены в срок.

Ион Кику также отметил вероятность дальнейшего снижения налогового бремени за счет уменьшения налогов и сборов.

Министр финансов уточнил, что государство будет брать внешние кредиты только для инвестиций в инфраструктуру, которые в свою очередь генерируют поступления в госбюджет.