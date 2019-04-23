Юная молдаванка бросила роскошную жизнь в Турции, чтобы спасти мать от алкоголизма...

После смерти богатого отчима, бизнес отобрали, денег не стало, а мама Тани стала злоупотреблять спиртным.

Этот пост в соцсетях меня почему-то сразу зацепил: «Я скоро возвращаюсь в Молдавию. Мне 16 лет, по приезду нужно сразу устроиться на работу, куда можно? Есть ли предложения? В Кишиневе не была почти 5 лет. Очень нужно! Всем буду благодарна за помощь! Готова сидеть с детками и убирать квартиры, очень сложная ситуация... Еще хотела бы узнать, если у нас какие-нибудь лечебные центры для выпивающих людей с психологическими проблемами? Если я вернусь в Кишинев, могут ли меня поместить в детдом в таком возрасте?»

Связались с Таней (имя изменено по этическим причинам) и она рассказала, что же с ней произошло.

- До двенадцати лет я с мамой жила в Кишиневе. - рассказывает Таня. - С моим отцом мама развелась и девять лет назад вышла замуж за турка, очень крупного бизнесмена. Мы очень хорошо жили, а в 2015-м отчима убили. Ему должны были очень крупную сумму денег... Недавно дело закрыли, посадили человека на двадцать пять лет... Мы очень хорошо жили. Я училась в школе, где обучение стоит 5 тысяч долларов в год, пришлось ее бросить, три года, вообще, не училась. Работаю в отеле, смотрю за детьми, работаю нелегально. Живу с подругой, а моя мама - с нашими близкими знакомыми.

В Турции Таня училась в школе, где обучение стоит 5 тысяч долларов в год, пришлось ее бросить

Я здесь, в Молдове, жить не хочу! 30 апреля лечу в Кишинев одна, мне надо поменять паспорт, чтобы постараться оформить медполис на себя и на маму. Маму нужно в больницу положить и вылечить от алкоголизма. В Турции без медполиса просто бешеные цены! Думала, что, если вернусь в Молдову, меня поместят в детдом. Знакомый юрист сказал, что в детдом меня помещать нет смысла, могут в интернат, чтобы я могла учиться. Но мне этого тоже не надо, я всего лишь хочу поменять документы и вернуться в Турцию жить.

- Если вы привезете маму, оформите на нее здесь медполис, то есть риск, что вас могут поместить в интернат! Что вы в таком случае выберете — здоровье мамы или жизнь в Турции без молдавского интерната?

- Даже если меня оставят в интернате, мне всего два года там жить. Ничего страшного, я молодая! Мне это не важно, для меня сейчас самое важное совсем другое — решить проблему мамы! Мне терять нечего!

- Мама сильно пьет?

- Да. У нее «полетела крыша», как-никак убили ее мужа и моего отчима, у нас отобрали бизнес. Мама через суды боролась, но сложно было. Турки всех обманывают. Помимо нас, у отчима было двенадцать родственников и, конечно, мы проиграли суды. У мамы ничего не получилось, поэтому она стала выпивать. Моей маме всего сорок два года, она еще молодая. Хочу вылечить маму, сделать себе все документы и жить спокойно, без проблем, здесь, в Турции.

ЛЕОНИД РЯБКОВ