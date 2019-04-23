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«Мальчик, иди отсюда в ж…»: Сын экс-президента Молдовы Воронина «послал» журналистов
23.04.2019

Похоже, употреблять публично крепкие словечки – это у них семейное [видео]

Всем известно, что экс-президент Молдовы Владимир Воронин не особо стесняется в выражениях: не раз, даже выступая по ТВ, он позволял себе оскорблять тех или иных граждан. И вот по его стопам пошел сын – Олег.

Инцидент произошёл во время традиционного мероприятия ПКРМ по возложению цветов к памятнику Владимиру Ленину, чей день рождения отмечается 22 апреля.

На мероприятии отсутствовал председатель ПКРМ Владимир Воронин, и журналисты попытались выяснить причину отсутствия лидера коммунистов у его сына, однако попытка не увенчалась успехом.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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