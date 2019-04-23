Общество Вниманию граждан Молдовы, желающих получить румынское гражданство: Процесс предоставления гражданства Румынии заблокирован Пока непонятно, насколько затянется это серьезное неудобство. Процедура предоставления румынского гражданства путем восстановления была заблокирована властями Румынии. Это вызвано кадровым кризисом в Министерстве юстиции и отсутствием необходимых средств для этого процесса. В настоящее время весь процесс восстановления румынского гражданства, начиная с момента подачи досье и до получения документа, удостоверяющего личность, занимает почти два года. Десятки тысяч поданных досье ждут рассмотрения.

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