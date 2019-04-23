Некоторые из молдавских граждан смогут получить глюкометры бесплатно и по почте

Граждане Молдовы, болеющие сахарным диабетом, с сегодняшнего дня будут получать глюкометры, тесты и другие расходные материалы бесплатно.

Расходники можно будет получить по почте, к ним будет прилагаться инструкция. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты.

Действия являются частью Национальной программы контроля диабета. Таким образом, пациенты, которые используют инсулиновую терапию, получат глюкометры, 1 200 тестов и 1 200 ланцетов.

В то же время те, кто принимает пероральные противодиабетические препараты получат глюкометр, 100 тестов и 100 ланцетов.

- Комплект будет доставляться посредством государственного предприятия Почта Молдовы по домашним адресам этих людей и может использоваться для измерения уровня сахара в крови в течение года. Доставка набора посредством почты облегчит работу семейных врачей. Теперь у них не будет задачи по перевозке, хранению и доставке этих вещей, - отмечается в пресс-релизе министерства.

В среднем на рынке глюкометр стоит 500 леев.

Как сообщает минздрав, в Республике Молдова проживает 100 тысяч людей с сахарным диабетом, из которых около 19 тысяч - инсулинозависимы, а 81 тысяча человек принимают пероральные противодиабетические средства.

На приобретение всего оборудования и расходных материалов было выделено 25 млн леев.