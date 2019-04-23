Странная манера пилота вести самолет рейса Стамбул-Кишинев стала причиной паники на борту

Неприятные минуты пришлось пережить пассажирам самолета на рейсе Кишинев - Стамбул.

Уже на подлете к Кишиневу пилот самолета начал странно менять маршрут, терять и набирать высоту, ложиться на крыло и совершать иные непонятные маневры. Многим из пассажиров стало плохо, в аэропорт была вызвана скорая помощь для обследования женщины, которая потеряла сознание.

Впрочем, ни от представителей компании AirMoldova, ни от Международного аэропорта Кишинева комментариев пока не поступало. Пассажиры начали сообщать о пережитом в социальные сети.

- Мы чуть на посадке не рухнули на землю.

- Он нырнул метров 100 вниз камнем, перед посадкой, при этом наша высота была около 1 км, рукой можно было достать до земли. Я думал мы умрём.

Представители паблика Facebook Runway 08 решили провести собственное расследование и узнать, что произошло.

- Мы знаем, что пассажиры склонны преувеличивать и решили проверить информацию. Flightradar24.com показывает нам очень странный маршрут полета, с нехарактерными поворотами для нормального полета и очень нестандартным вертикальным профилем. Мы также проверили наличие кучево-дождевых облаков в этом районе, однако их не было. После этого мы замечаем, что самолет опускается ниже минимальной высоты сектора в южном секторе и в итоге у него ненормальная скорость снижения, что совпадает с показаниями пассажиров. Изучив все данные стало понятно, что во время полета что-то произошло, - говорится в записи Runway 08.

Из прикрепленного видео, в котором можно услышать переговоры пилотов с землей, становится понятно, что пилот несколько раз игнорирует вопросы диспетчеров о том, все ли в порядке на борту и не нужна ли помощь. Также он не может правильно выполнить инструкции диспетчеров и несколько раз поворачивает в другую сторону и теряет высоту.

В конце пилот просит вызвать скорую в аэропорт, так как одной из пассажирок стало плохо.

Отмечается, что пилоты и команда, а также самолет, продолжают совершать рейсы по маршруту Стамбул - Кишинев.