ПСРМ – АКУМ: Создание рабочих групп может быть запущено только при условии вашей готовности......

Партия социалистов отмечает менее категоричную тональность заявлений от АКУМ, что в будущем может поспособствовать дискуссиям по преодолению возникшего политического кризиса, но с сожалением констатирует, что ПДС и ДА пока ещё не готовы к серьёзным переговорам по предложениям ПСРМ, утвержденным на последнем заседании Республиканского совета. Об этом на своей странице в соцсети написал секретарь по идеологии Партии социалистов, опубликовав позицию формирования по поводу повторного приглашения блока к дискуссиям и формированию так называемой совместной антиолигархической и социальной повестки.

– Партия социалистов четко и публично объявила эти стартовые условия, на основании которых партия готова начать переговоры о создании правящей коалиции и работоспособного коалиционного правительства с представительством обеих сторон. Сегодняшнее обращение со стороны АКУМ не вносит ясность в вопрос о принятии или отклонении нашего предложения о формировании работоспособной коалиции, – отмечается в послании, опубликованном Ионом Чебаном.

Вместе с тем ПСРМ вновь подчеркивает свою открытость и готовность сформировать рабочую группу на уровне руководства Партии социалистов, Партии действия и солидарности и Платформы ДА для обсуждения формирования руководства парламента, изучения и обсуждения законодательных инициатив, предложенных всеми сторонами. Однако этот процесс может быть запущен исключительно в условиях готовности блока АКУМ к формированию стабильной правящей коалиции на базе предложений, выдвинутых Республиканским советом Партии социалистов, направленных на смену нынешней власти и во избежание досрочных парламентских выборов, констатируется в реакции формирования.

В то же время социалисты отмечают свою обеспокоенность некоторыми действиями и деятельностью унионистского характера последних нескольких дней, в которых принимали активное участие представители руководства блока АКУМ, что категорически не может быть принято ПСРМ в качестве элемента формирование будущей власти страны, заключается в послании.