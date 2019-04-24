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Советник президента: Ждём ответа КС, мы готовы назначить премьер-министра
24.04.2019

Глава государства ищет выход из патовой ситуации. Игорь Додон готов назначить премьер-министра, об этом глава государства заявил ещё несколько лет назад, и сейчас его советник Максим Лебединский подтвердил это. По словам Лебединского, ответ может быть дан в течение недели - если, конечно, судьи КС сочтут нужным поспешить:

- Согласно закону ответа можно ждать до полугода, но мы надеемся, что ответ поступит в течение недели, - заявил Лебединский, слова которого приводит телеканал ProTV.

Бывший судья КС Николае Осмокеску подтвердил, что, согласно Конституции, глава государства обязан выдвинуть кандидатуру после консультаций с лидерами парламентских фракций:

- Об этом ясно говорит пункт 85, - заявил экс-судья.


 
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