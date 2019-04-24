Андрей Нэстасе о том, что предпримет блок «АКУМ» для урегулирования политического кризиса

Председатель партии “Платформа “Достоинство и Правда” (ППДП) и сопредседатель блока “АКУМ” Андрей Нэстасе надеется, что блоку все-таки удастся договориться с ПСРМ и преодолеть создавшийся кризис. Об этом Андрей Нэстасе заявил в интервью для jurnal.md.

Как сообщает Трибуна со ссылкой на цитируемый источник, Андрей Нэстасе отметил, что «если, однако, они будут следовать указаниям Додона, исходящим от Плахотнюка, то у нас будут либо досрочные выборы, либо коалиция ДПМ-ПСРМ».

«Блок «АКУМ» делает все возможное, чтобы убедить депутатов в необходимости освобождения страны. Если же социалисты предпочтут бросить Молдову в хаос, мы готовы справиться со всеми вызовами. Для нас большая ответственность – соблюсти свои принципы, ценности, идентичность, сдержать слово, данное людям.

В то же время, мы обязаны найти законные и приемлемые решения, чтобы вывести страну из плена коррупции, нищеты и массового оттока населения. Мы готовы к любому сценарию событий», – уточнил Нэстасе.

Андриана Кептинe