Вот кто посоветовал Корине Фусу заняться политикой! Корина Фусу: Первым был Владимир Воронин…

Бывший депутат, экс-министр просвещения и зампред Либеральной партии Корина Фусу заявила, что она стала заниматься политикой по совету двух людей, сообщает Трибуна.

«Первым был Владимир Воронин. Тогда партия власти контролировала все, в том числе национальное телевидение. Он был разгневан тем, что журналисты прервали трансляцию. Это были очень серьезные протесты. Воронин заставил меня задуматься, что делать дальше», – заявила Фусу в передаче „Iubește viața” на TV8.

Позже она встретила европейского чиновника, который сказал ей: «Корина, критиковать просто, но если вы хотите добиться успеха, вы должны заняться политикой».

«Тогда я начала об этом думать. На тот момент мы очень активно сотрудничали с Дорином Киртоакэ. Он помог нам юридически в ходе протестов 2014 года. Так сложились обстоятельства, что появился Дорин Киртоакэ и Либеральная партия с близкими мне ценностями», – отметила Корина Фусу для цитируемого источника.

Кристина Пендя