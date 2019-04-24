24 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Вот кто посоветовал Корине Фусу заняться политикой! Корина Фусу: Первым был Владимир Воронин…
24.04.2019

Бывший депутат, экс-министр просвещения и зампред Либеральной партии Корина Фусу заявила, что она стала заниматься политикой по совету двух людей, сообщает Трибуна.

«Первым был Владимир Воронин. Тогда партия власти контролировала все, в том числе национальное телевидение. Он был разгневан тем, что журналисты прервали трансляцию. Это были очень серьезные протесты. Воронин заставил меня задуматься, что делать дальше», – заявила Фусу в передаче „Iubește viața” на TV8.

Позже она встретила европейского чиновника, который сказал ей: «Корина, критиковать просто, но если вы хотите добиться успеха, вы должны заняться политикой».

«Тогда я начала об этом думать. На тот момент мы очень активно сотрудничали с Дорином Киртоакэ. Он помог нам юридически в ходе протестов 2014 года. Так сложились обстоятельства, что появился Дорин Киртоакэ и Либеральная партия с близкими мне ценностями», – отметила Корина Фусу для цитируемого источника.

Кристина Пендя


 
Количество просмотров:
85
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.